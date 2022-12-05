"Король футболу" проходить курс лікування, після якого повернеться додому.

Напередодні з'явилася інформація, що легендарний екс-футболіст збірної Бразилії Пеле потрапив до лікарні.

Інформацію ряду ЗМІ про те, що 82-річний Пеле знаходиться при смерті, спростувала дочка Пеле Флавія. Вона запевнила, що зараз "Король футболу" проходить курс лікування, після якого повернеться додому.

"Приблизно три тижні тому він захворів на коронавірус. Він зробив вакцинацію, всі щеплення, але через лікування від раку і хіміотерапії його організм ослаб, він підхопив інфекцію в легенях. Тому він у лікарні, через інфекцію в легенях. У лікарні він отримує допомогу, але не перебуває в реанімації.

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Він не знаходиться в небезпеці. Коли людині нездужає, йому краще бути в лікарні. Як тільки йому стане краще, він знову поїде додому", - наводить слова дочки Пеле Globo Esporte.

Ще одна дочка футбольної легенди Келі заявила, що у Пеле немає ремісії раку товстої кишки і спростувала інформацію про надання допоміжного лікування.

"Дуже несправедливо, коли люди кажуть, що його життя добігає кінця, що він перебуває на паліативному лікуванні. Це неправда. Повірте нам. Йому нічого не загрожує, він лікується", - сказала вона.

Онук Пеле в інтерв'ю розповів, що по телефону обговорює з дідусем матчі чемпіонату світу з футболу.

"Я чую, як люди кажуть: "Спочивай у мирі". Одного разу це станеться, але не сьогодні. Він видужає, це питання часу, і побачить, як Бразилія підніме шостий кубок чемпіонів світу", - сказав онук Пеле.

82-річний Пеле також виступив із заявою, щоб заспокоїти вболівальників і розповів про свій стан здоров'я після госпіталізації.

"Друзі мої, я хочу, щоб всі були спокійні і позитивні. Я сильний, сповнений надій і дотримуюся свого лікування, як зазвичай. Хочу подякувати всій медичній бригаді за всю ту допомогу, яку я отримав. Я вірю в бога, і кожне послання любові, яке я отримую від вас, наповнює мене енергією. І стежте за Бразилією на чемпіонаті світу! Велике вам спасибі за все", - написав Пеле в соціальній мережі.

Нагадаємо, у вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою він був госпіталізований у квітні 2022 року. Крім цього, у нього були проблеми зі здоров'ям після операції по заміні тазостегнового суглоба, а також через захворювання нирок і передміхурової залози.

Пеле: кар'єра і головні досягнення "Короля футболу"

Протягом своєї кар'єри Пеле виступав за два клуби: бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос".

У складі збірної Бразилії форвард тричі вигравав чемпіонат світу - в 1958, 1962 і 1970 роках. Пеле - єдиний футболіст в історії, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець.

Пеле досі є найкращим бомбардиром збірної Бразилії за всю історію, забивши 77 голів у 92 іграх.

У 1999 році Міжнародний олімпійський комітет визнав бразильця спортсменом століття. Також Пеле був визнаний гравцем століття за версією ФІФА.

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