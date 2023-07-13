Ліонель Мессі зізнався, що скоро завершить свої виступи за "альбіселесте".

Зірковий нападник Ліонель Мессі висловився про завершення кар'єри в національній збірній Аргентини.

Капітан "альбіселесте" заявив, що вже досяг всього і, враховуючи його вік, скоро закінчить кар'єру в збірній.

"Якщо чесно, я не знаю, коли завершу в збірній. Думаю, це станеться в момент, коли має статися. Останнім часом я досяг всього, тому тепер залишається тільки насолоджуватися. Бог підкаже, коли настане правильний момент, щоб піти.

Відео дня

Упевнений, це станеться скоро. Це логічно, враховуючи мій вік.

Але я не знаю точно, коли настане відповідний момент. Я рухаюся з кожним днем, насолоджуюся всім тим прекрасним, що мене оточує. Нам у збірній довелося пройти через важкі часи, але тепер вдалося виграти чемпіонат світу і Кубок Америки. Пора насолоджуватися", - наводить слова Мессі видання Goal.

Нагадаємо, збірна Аргентини з Ліонелем Мессі виграла ЧС-2022 з футболу, який проходив у Катарі.

Мессі був визнаний найкращим футболістом мундіалю.

У складі збірної Аргентини Ліонель зіграв 175 матчів, забив 103 голи і віддав 56 результативних передач.

Раніше УНІАН повідомляв, що Ліонель Мессі покинув ПСЖ на правах вільного агента і перейшов в американський клуб "Інтер Маямі".

Вас також можуть зацікавити новини: