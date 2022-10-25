Команда Мірчі Луческу зобов'язана перемагати АЕК, щоб зберегти шанси на вихід в Лігу конференцій.

У четвер, 27 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги Європи відбудеться матч між АЕКом Ларнака і київським "Динамо".

Гра пройде на Кіпрі на стадіоні Георгіоса Карапатакіса. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Київське "Динамо" програло всі чотири матчі в поточному розіграші Ліги Європи і йде на останньому місці в своїй групі, не набравши жодного очка. Після поразки від "Ренна" в минулому турі команда Луческу вже втратила всі шанси на вихід в плей-офф Ліги Європи, але все ще може поборотися за путівку в Лігу конференцій.

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"Динамо" потрібно в обов'язковому порядку перемагати АЕК, щоб розраховувати на єврокубкову весну.

Нагадаємо, перший поєдинок цих команд відбувся 15 вересня в рамках другого туру групового етапу Ліги Європи. Тоді результат зустрічі вирішив гол зі штрафного удару у виконанні Адама Дьюрчо.

АЕК Ларнака - Динамо: прогноз

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку київський клуб. На перемогу "Динамо" аналітики дають коефіцієнт 2,35, нічия оцінюється коефіцієнтом 3,40, а перемога кіпрського клубу - 3,36.

Згідно з котируваннями букмекерів, найбільш ймовірними наслідками матчу вважаються: нічия 1:1 (коефіцієнт - 6,40) або мінімальна перемога киян з рахунком 1:0 (Коефіцієнт - 6,90).

На гол "Динамо" в матчі проти АЕКа приймаються ставки з коефіцієнтом - 1,32. Коефіцієнт на гол господарів поля - 1,45.

Додамо, що в паралельному матчі цієї групи турецький "Фенербахче" на своєму полі прийме французький "Ренн".

АЕК Ларнака - Динамо: перед матчем

Після чотирьох зіграних турів в активі "Динамо" 0 набраних очок і "біло-сині" займають останнє місце в турнірній таблиці квартету в.лідирують у групі "Фенербахче" і "Ренн" - по 10 балів. АЕК з 3 очками йде на третій сходинці.

Цими вихідними київське "Динамо" провело матч 9-го туру чемпіонату України. "Біло-сині" на своєму полі не зуміли обіграти полтавську "Ворсклу" - нічия 1:1. Команда Мірчі Луческу зіграла сім матчів в поточному сезоні УПЛ, в яких зуміла набрати тільки 10 очок і йде на восьмій позиції в турнірній таблиці.

АЕК підходить до майбутньої гри з "Динамо" також у поганому настрої. На внутрішній арені клуб з міста Ларнака поступився Апоелу (0:1). У чемпіонаті Кіпру суперник "Динамо" посідає п'яте місце, набравши 13 очок за 8 ігор.

Перед матчем проти АЕКа з'явилася інформація, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу може бути відправлений у відставку, якщо "біло-сині" програють кіпрському клубу. Однак президент киян Ігор Суркіс пізніше повідомив, що як і раніше довіряє румунському фахівцеві і не планує його звільняти.

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