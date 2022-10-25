Президент "Динамо" зазначив, що не планує звільняти Мірчу Луческу.

У четвер, 27 жовтня, в рамках п'ятого туру групового турніру Ліги Європи "Динамо" зіграє проти кіпрського клубу АЕК Ларнака. Напередодні цього матчу з'явилася інформація, що в разі поразки "біло-синіх", головний тренер команди Мірча Луческу може бути відправлений у відставку.

Президент київського клубу Ігор Суркіс відповів на питання про можливу відставку румунського фахівця.

"У контракті Луческу не прописані ніякі відступні, якщо я його звільняю або він йде сам. У нас контракт побудований на джентльменських засадах. Луческу може піти в будь-яку хвилину, але він не може піти не переможцем.

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Повірте мені, якщо Луческу піде з "Динамо", то тільки переможцем. Він робить все правильно. Не треба вішати всіх собак на тренера. Дай Бог, щоб всі молоді тренери так працювали, як він. Луческу 24 години на добу думає про футбол", - наводить слова Суркіса FanDay.

Крім того, Ігор Суркіс спростував чутки про те, що наступником Луческу на посаді тренера "Динамо" стане Ігор Костюк.

"Це неправда. Луческу буде працювати з "Динамо" стільки, скільки зможе, або якщо скаже, що цій команді він більше дати нічого не зможе. Потрібна невелика перерва і Луческу поверне команду на колишній рівень. Я в цьому впевнений! У нас в Україні лічені тренери, які можуть працювати, як Мірча", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, команда Мірчі Луческу повністю провалилася в цьому розіграші Ліги Європи і вже втратила навіть математичні шанси пробитися в плей-офф турніру. Єдина надія киян на євровесну - обійти АЕК в турнірній таблиці і з третього місця пробитися в 1/16 фіналу Ліги конференцій.

Після чотирьох зіграних турів в активі "Динамо" 0 набраних очок і "біло-сині" займають останнє місце в турнірній таблиці квартету в.лідирують у групі "Фенербахче" і "Ренн" - по 10 балів. АЕК з 3 очками йде на третій сходинці.

У чемпіонаті України "Динамо" за сім зіграних матчів зуміло набрати 10 очок і посідає лише восьме місце в турнірній таблиці УПЛ.

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