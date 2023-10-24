Маріно Пушич підписав з донецьким "Шахтарем".

Колишній помічник головного тренера "Феєнорда" Маріно Пушич очолив донецький "Шахтар".

Про призначення 52-річного фахівця повідомляє офіційний сайт "гірників". Маріно Пушич підписав з "Шахтарем" контракт до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, "Шахтар" заплатить грошову компенсацію "Феєнорду" за перехід Пушича в донецький клуб. Сума компенсації не розголошується.

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Варто відзначити, що Маріно Пушич практично не має досвіду самостійної роботи. Єдиним клубом, в якому боснійський фахівець працював головним тренером, був "Твенте" (2018-2019 рр.). З цим клубом Пушич виграв другий за силою дивізіон в Нідерландах. Останнім часом 52-річний тренер працював помічником Арне Слота в нідерландському "Феєнорді".

Нагадаємо, 29 жовтня "Шахтар" оголосив про розірвання контракту з нідерландським фахівцем Патріком ван Леувеном, який пропрацював у клубі всього 105 днів. Після звільнення нідерландця команду тимчасово очолив легенда "гірників" Даріо Срна. Під керівництвом хорвата донеччани розгромили черкаський ЛНЗ (3:0) в рамках 11-го туру УПЛ.

Додамо, що Маріно Пушич дебютує на посаді головного тренера "Шахтаря" вже у середу, 25 жовтня, у матчі 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Барселони".

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