Даріо Срна отримав шанс вперше спробувати себе в ролі тренера.

Колишній футболіст і легенда "Шахтаря" Даріо Срна призначений на посаду виконуючого обов'язки головного тренера "гірників" після звільнення Патріка ван Леувена.

Про призначення хорвата повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Таким чином, саме Срна готуватиме "Шахтар" до наступного матчу, який відбудеться 21 жовтня. "Гірники" в рамках 11-го туру Української Прем'єр-ліги зіграють проти черкаського ЛНЗ.

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Додамо, що "Шахтар" посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 18 очок за 9 зіграних матчів. Вище в таблиці йдуть "Полісся" (19 очок) і "Кривбас" (20 очок).

Варто відзначити, що у Даріо Срни немає досвіду роботи тренером. Раніше хорват обіймав посаду директора з футболу в "Шахтарі", а нині є діючим спортивним директором клубу.

Даріо Срна: кар'єра та досягнення

Срна грав за "Шахтар" з 2003 по 2018 роки. У футболці донецького клубу хорват зіграв 537 матчів, забив 49 голів і віддав 121 гольову передачу.

Даріо Срна є одним з найбільш титулованих гравців "Шахтаря". З "гірниками" Даріо 9 разів ставав чемпіоном України, 7 разів вигравав Кубок України, 8 разів перемагав у Суперкубку України, а також є володарем Кубка УЄФА (2009).

Також хорват грав за "Хайдук" і "Кальярі".

Професійну кар'єру Срна завершив у 2019 році.

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