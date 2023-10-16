Патрік ван Леувен працював у "Шахтарі" з липня 2023 року.

Нідерландський фахівець Патрік ван Леувен звільнений з поста головного тренера "Шахтаря".

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб.

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Патрік ван Леувен очолив "Шахтар" у липні цього року. На цій посаді він змінив хорватського фахівця Ігора Йовічевіча. У донецький клуб ван Леувен перейшов із "Зорі", з якою виборов бронзові нагороди Української Прем'єр-ліги в сезоні-2022/23.

Варто зазначити, що під керівництвом нідерландського тренера "гірники" зіграли лише 12 матчів в офіційних турнірах.

У чемпіонаті України "Шахтар" посідає третє місце, набравши 18 очок за 9 зіграних матчів. У Лізі чемпіонів "гірники" зіграли два матчі: поразка проти "Порту" (1:3) та перемога над бельгійським "Антверпеном" (3:2).

Раніше ЗМІ повідомляли, що "Шахтар" може запросити на посаду головного тренера Ігора Тудора. 45-річний хорватський фахівець зараз перебуває без роботи. Минулого сезону він очолював французький "Марсель".

Також були чутки про переговори з наставником нідерландського "Фейєноорда" Арне Слотом.

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