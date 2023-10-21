Даріо Срна з перемоги дебютував в якості тренера.

У суботу, 21 жовтня, відбувся поєдинок 11-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" зустрічався з черкаським ЛНЗ.

Гра проходила на стадіоні "Арена Львів" і завершилася перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Футболісти "Шахтаря" відкрили рахунок на 19-й хвилині зустрічі - гол з передачі Олександра Зубкова забив Данило Сікан.

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Ще два м'ячі "гірники" забили в кінцівці матчу - на 83-й і 90-й хвилинах дубль оформив венесуельський нападник Кевін Келсі.

"Шахтар" - ЛНЗ - 3:0

Голи: Сікан, 20, Келсі, 83, 90

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Ракицький, Топалов (Азаров 57), Степаненко (Назарина 85), Бондаренко, Криськів (Егіналду 85), Зубков, Невертон (Судаков 58), Сікан (Келсі 75)

ЛНЗ: Пеньков, Стасюк, Муравський, Селін (Ковальов 79), Норенков, Насонов, Бойко, Рибалка (Наумець 69), Шестаков (Олійник 75), Калюжний, Хобленко (Прядун 69)

Попередження: Бондаренко 34, Конопля 79

Відзначимо, що ця гра стала дебютною для Даріо Срни в ролі тренера. Хорватський фахівець напередодні був призначений виконуючим обов'язки головного тренера "Шахтаря", змінивши на цій посаді Патріка ван Леувена.

"Шахтар" набрав 21 очко і піднявся на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Черкаський ЛНЗ з 9 балами займає 14-е місце.

У наступному турі чемпіонату України "гірники" зіграють проти одеського "Чорноморця", а ЛНЗ зустрінеться з київською "Оболонню".

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