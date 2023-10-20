Напередодні "Шахтар" несподівано оголосив про звільнення головного тренера команди Патріка ван Леувена. На його місце тимчасово виконуючим обов'язки був призначений Даріо Срна.
Хорватський спеціаліст дав інтерв'ю клубному каналу "Шахтаря", в якому назвав причину, чому керівництво клубу звільнило нідерландського тренера.
"Настав день, коли ми повинні сказати чесно і відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними і справедливими, що у нас, на жаль, не вийшло. У нас не вийшло грати в той футбол, який потрібен уболівальникам, президенту клубу, нам всім разом узятим.
Ми не могли знайти спосіб грати в "шахтарський" футбол. І можу тільки сказати Патріку і тренерському штабу спасибі за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо всього кращого, успіхів і відмінних спортивних результатів", - заявив Даріо Срна.
Варто відзначити, що Патрік ван Леувен прийшов в "Шахтар" з "Зорі" в липні цього року. Нідерландець пропрацював головним тренером "гірників" всього 105 днів, що є антирекордом в історії донецького клубу за час незалежності України.
У поточному сезоні чемпіонату України під керівництвом ван Леувена "Шахтар" здобув п'ять перемог, три рази зіграв внічию і один раз програв. У турнірній таблиці УПЛ "гірники" посідають третє місце.
У Лізі чемпіонів у "гірників" одна перемога і одна поразка.