Патрік ван Леувен пропрацював на посаді наставника "Шахтаря" всього 105 днів.

Напередодні "Шахтар" несподівано оголосив про звільнення головного тренера команди Патріка ван Леувена. На його місце тимчасово виконуючим обов'язки був призначений Даріо Срна.

Хорватський спеціаліст дав інтерв'ю клубному каналу "Шахтаря", в якому назвав причину, чому керівництво клубу звільнило нідерландського тренера.

"Настав день, коли ми повинні сказати чесно і відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними і справедливими, що у нас, на жаль, не вийшло. У нас не вийшло грати в той футбол, який потрібен уболівальникам, президенту клубу, нам всім разом узятим.

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Ми не могли знайти спосіб грати в "шахтарський" футбол. І можу тільки сказати Патріку і тренерському штабу спасибі за хорошу роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо всього кращого, успіхів і відмінних спортивних результатів", - заявив Даріо Срна.

Варто відзначити, що Патрік ван Леувен прийшов в "Шахтар" з "Зорі" в липні цього року. Нідерландець пропрацював головним тренером "гірників" всього 105 днів, що є антирекордом в історії донецького клубу за час незалежності України.

У поточному сезоні чемпіонату України під керівництвом ван Леувена "Шахтар" здобув п'ять перемог, три рази зіграв внічию і один раз програв. У турнірній таблиці УПЛ "гірники" посідають третє місце.

У Лізі чемпіонів у "гірників" одна перемога і одна поразка.

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