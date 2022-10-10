10 жовтня росіяни випустили 83 ракети по різних містах України.

У понеділок, 10 жовтня, вся Україна прокинулася під масові обстріли російських окупантів.

Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, росіяни випустили 83 ракети, з яких 43 збили українські сили протиповітряної оборони.

Донецький "Шахтар" у своєму Twitter опублікував наслідки обстрілу столиці і звернувся до українців.

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"З самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з "Реалом", коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно", - йдеться в повідомленні прес-служби "гірників".

Додамо, що в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Реала". Гра відбудеться у вівторок, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні у Варшаві. "Гірники" останній тиждень тренуються в Польщі.

Шахтар: виступи в Лізі чемпіонів-2022/2023

"Гірники" в першому турі групового турніру сенсаційно обіграли німецький "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. "Реал" у першому турі розібрався з "Селтіком" (3:0).

У другому турі "Шахтар" зіграв внічию з "Селтіком" у номінально домашній грі (1:1). Команда Карло Анчелотті перемогла "Лейпциг" (2:0).

У третьому турі "Шахтар" на виїзді поступився "Реалу" (1:2).

Після трьох турів "гірники" з 4 балами посідають друге місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 9 балів. На третьому рядку з 3 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує в поточному розіграші Ліги чемпіонів за кількістю сейвів. Український голкіпер відбив 19 ударів у трьох стартових турах групового етапу Ліги чемпіонів, 11 з яких припало на поєдинок з "Реалом".

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