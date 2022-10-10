У понеділок, 10 жовтня, вся Україна прокинулася під масові обстріли російських окупантів.
Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, росіяни випустили 83 ракети, з яких 43 збили українські сили протиповітряної оборони.
Донецький "Шахтар" у своєму Twitter опублікував наслідки обстрілу столиці і звернувся до українців.
"З самого ранку 10 жовтня вся Україна – під терористичним ракетним обстрілом Росії. Дуже непросто думати про матч Ліги чемпіонів з "Реалом", коли наша країна в небезпеці. Тримайся, Україно", - йдеться в повідомленні прес-служби "гірників".
Додамо, що в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Реала". Гра відбудеться у вівторок, 11 жовтня, на муніципальному стадіоні у Варшаві. "Гірники" останній тиждень тренуються в Польщі.
Шахтар: виступи в Лізі чемпіонів-2022/2023
"Гірники" в першому турі групового турніру сенсаційно обіграли німецький "РБ Лейпциг" з рахунком 4:1. "Реал" у першому турі розібрався з "Селтіком" (3:0).
У другому турі "Шахтар" зіграв внічию з "Селтіком" у номінально домашній грі (1:1). Команда Карло Анчелотті перемогла "Лейпциг" (2:0).
У третьому турі "Шахтар" на виїзді поступився "Реалу" (1:2).
Після трьох турів "гірники" з 4 балами посідають друге місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 9 балів. На третьому рядку з 3 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.
Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін лідирує в поточному розіграші Ліги чемпіонів за кількістю сейвів. Український голкіпер відбив 19 ударів у трьох стартових турах групового етапу Ліги чемпіонів, 11 з яких припало на поєдинок з "Реалом".