"Арсенал" значну частину сезону лідирував в АПЛ, але в останніх турах програв титул "Манчестер Сіті".

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета підбив підсумки англійської Прем'єр-ліги сезону-2022/2023 для лондонського клубу.

41-річний фахівець вважає, що виграти чемпіонську гонку у "Манчестер Сіті" його команді завадили травми ключових гравців в кінці сезону. Нагадаємо, в останніх турах "Арсенал" через травми втратив Олександра Зінченка, Вільяма Саліба, Габріела Мартінеллі та деяких інших виконавців.

"Завдання полягало в тому, щоб виграти АПЛ. Це "Арсенал", і рівень вимог високий. До цього дня мені до глибини душі боляче, що не виграв Прем'єр-лігу після 10 місяців боротьби з "Сіті". Але такий спорт. Проте те, чого вдалося досягти з такою молодою командою, заслуговує похвали. Мені це теж зрозуміло.

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Чого не вистачило для перемоги? Багато чого. Ми були покарані за ті три нічиї поспіль, які у нас були (з "Ліверпулем", "Вест Хемом" і "Саутгемптоном"). Було три-чотири серйозні травми гравців, і з цього моменту все ускладнилося. Коли у нас була повна команда, ми були послідовними. Нашим суперником була найкраща команда в світі; найкращий тренер в світі... Нам не залишалося нічого іншого, крім як прийняти це і потиснути руку чемпіону", - наводить слова Артети Marca.

Додамо, що за підсумками сезону-2022/23 лондонський "Арсенал" посів друге місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 84 очки в 38 матчах і відставши від "Манчестер Сіті" на п'ять очок.

Український захисник Олександр Зінченко, який перейшов в "Арсенал" з "Манчестер Сіті" минулого літа. Він зіграв за "канонірів" 27 матчів в рамках АПЛ, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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