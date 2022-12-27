Баррі Макгіган вірить у перемогу Усика в поєдинку з Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу, а нині тренер Баррі Макгіган прокоментував потенційний бій між чемпіоном WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Відомий британець вважає, що Усик зможе здобути перемогу над Ф'юрі за очками.

"Ф'юрі покладається на свої розміри і те, що йому вдасться залякати суперника. Але Усика так легко не залякати. Він був занадто хорошим для Джошуа, хоча Ентоні покращив свій бокс у другому поєдинку. Буде питання в швидкості. Усик не тільки лівша, який відмінно рухається, але він ще і володіє високою швидкістю.

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Мені здається, бій буде набагато складнішим, ніж Ф'юрі собі думає. Його, як і Джошуа, може чекати жорстке пробудження.

Я думаю, що Усик однозначно може перемогти Ф'юрі за очками, обсипаючи його комбінаціями, виходячи на ударну дистанцію і йдучи з неї, цілячись в корпус Тайсона, а також використовуючи швидкість і стійку лівші, щоб збити його з пантелику", - наводить слова Макгігана Boxing Scene.

Очікується, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Усиком і Ф'юрі відбудеться в лютому або березні наступного року. Олександр Красюк розповів, що найефективнішою робочою датою для бою з Ф'юрі є 4 березня.

Усик - Ф'юрі: перед боєм

На рахунку 34-річного Тайсона Ф'юрі 33 перемоги (24 - нокаутом) і одна нічия.

В активі Олександра Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у суперважкій вазі.

У ніч на 21 серпня 2022 року Усик переміг у реванші Джошуа і захистив свої пояси WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тайсон Ф'юрі свій останній бій провів проти Дерека Чісори 3 грудня цього року. "Циганський король" здобув перемогу технічним нокаутом у 10-му раунді.

Букмекери назвали британця фаворитом у протистоянні проти Усика.

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