Андрій Шевченко привітав українську збірну і Сергія Реброва з нічиєю в грі з Англією.

У суботу, 9 вересня, збірна України під керівництвом Сергія Реброва зіграла внічию проти Англії в 5-му турі кваліфікації Євро-2024.

Колишній головний тренер "синьо-жовтих" Андрій Шевченко відреагував на результат цієї зустрічі. Легендарний футболіст опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, в якому привітав українську збірну і Сергія Реброва з нічиєю в поєдинку проти віце-чемпіонів Європи.

"Вітаю команду збірної України і тренера Сергія Реброва з важливою нічиєю і вражаючою грою.

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Неймовірна концентрація і командна самовіддача! Дякуємо всім уболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні! Вболіваємо за наших", - написав Шевченко.

Поєдинок національних збірних Англії та України завершився внічию з рахунком 1:1. У складі "синьо-жовтих" гол забив Олександр Зінченко, за англійців забив Кайл Вокер.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна України зіграє проти Італії. Гра відбудеться 12 вересня.

Нагадаємо, Андрій Шевченко очолював збірну України у 2016-2021 роках. Головне досягнення Шевченка на посаді головного тренера "синьо-жовтих" - історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020. Також йому вдалося в 2018 році виграти групу в дивізіоні В Ліги націй і підвищити збірну України до елітного дивізіону А.

Пост наставника української збірної Шевченко покинув 1 серпня 2021 року через завершення терміну контракту.

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