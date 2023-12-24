Ентоні Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом проти Отто Валліна.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Ентоні Джошуа в бою проти Отто Валліна.

На думку Льюїса, після перемоги над шведом, Ейджею тепер варто побитися з Тайсоном Ф'юрі або Чжаном Чжилеєм.

"Джошуа все ще повинен вийти проти Тайсона Ф'юрі, якщо цей бій вийде організувати. Я думаю, що це буде відмінний поєдинок для нього. Також чудовим суперником для Джошуа став би Чжилей з Китаю. Є кілька хлопців, які все ще знаходяться біля нього. Я вважаю, що в поєдинку з Валліном він виступив здорово", - наводить слова британця Daily Mail.

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Нагадаємо, Ентоні Джошуа переміг Отто Валліна технічним нокаутом у п'ятому раунді.

Відзначимо, що перемога над шведом стала вже третьою поспіль для Джошуа після двох поразок від Олександра Усика. Раніше британець одноголосним рішенням суддів переміг американця Джермейна Франкліна і нокаутував у сьомому раунді фінського боксера Роберта Хеленіуса.

У вересні 2021 року Джошуа програв Усику одноголосним рішенням суддів і втратив титули WBA Super, WBO, IBF і IBO. У серпні 2022 року українець роздільним рішенням суддів переміг британця у реванші і захистив пояси.

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