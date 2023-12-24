Ентоні Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом у п'ятому раунді.

У ніч на 24 грудня в головному бою масштабного вечора боксу в Саудівській Аравії Ентоні Джошуа зустрічався з Отто Валліном.

Поєдинок тривав п'ять раундів і закінчився перемогою британського боксера технічним нокаутом. Кут Валліна відмовився від продовження бою.

Джошуа захопив перевагу з самого початку і впевнено контролював хід поєдинку. У п'ятому раунді Ентоні завдав два потужних удари в голову шведа, той дивом зміг вистояти до кінця раунду. Однак на шостий раунд Отто вийти вже не зміг.

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"Я не можу оцінювати свій виступ, моя команда судитиме про це за мене та вболівальники, тому я залишу це на їх розсуд. Це був просто ще один бій. Я казав усім під час підготовки мені довелося зосередитися на хлопці переді мною. Одна перемога піднімає тебе вгору сходами, одна поразка опускає вниз, я багато працював, уся ця історія з Отто окупилася.

Я боєць, який має особливий дар, це був мій день. Я шукаю величі, намагаюся стати кращим", - сказав Джошуа після бою.

Відзначимо, що ця перемога стала 27-ю (23 нокаутом) в 30 боях в професійній кар'єрі Ентоні Джошуа. Також на його рахунок три поразки, дві з них проти українця Олександра Усика.

У послужному списку Отто Валліна 26 перемог і дві поразки в 28 боях на профі-рингу.

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