Леннокс Льюїс згадав свої бої проти Евандера Холіфілда.

Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс розповів про найскладнішого суперника у своїй кар'єрі.

За словами легендарного британця, найскладнішим суперником в його кар'єрі був американський боксер Евандер Холіфілд.

"Холіфілд мав велику різноманітність у захисті. Він міг схрестити руки, як Джордж Форман, але також відмінно володів традиційними методами захисту, яким вчать в любителях.

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Евандер представляв неймовірний виклик, і довелося докласти чимало зусиль, щоб подолати його. Я не міг зробити лише один-два удари, щоб отримати результат. Це повинні були бути комбінації з трьох, чотирьох або п'яти ударів.

Так що Холіфілд був найкращим суперником у моїй кар'єрі, з яким я зустрічався", - наводить слова Льюїса The Ring.

Нагадаємо, Леннокс Льюїс і Евандер Холіфілд провели два бої в 1999 році. На кону стояв титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Льюїс володів титулом WBC, а Холіфілд - титулами IBF і WBA. Також на кону стояв вакантний титул IBO. Перший бій відбувся 13 березня і завершився внічию. У реванші, 13 листопада, перемогу одноголосним рішенням суддів здобув Леннокс Льюїс.

Відзначимо, що Леннокс Льюїс є останнім абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Свою кар'єру легендарний британець завершив у 2003 році після перемоги над Віталієм Кличком.

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