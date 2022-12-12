Колишній нападник збірної Бразилії не вірить в успіх Ліонеля Мессі і компанії на мундіалі в Катарі.

У вівторок, 13 грудня, буде зіграно перший поєдинок 1/2 фіналу ЧС-2022 з футболу, в якому збірна Аргентини зіграє проти Хорватії.

Гра пройде на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в місті Лусаїл.

Легендарний екс-нападник "Реала" і збірної Бразилії, дворазовий володар "Золотого м'яча" Роналдо оцінив шанси Аргентини на перемогу на мундіалі в Катарі.

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"Чемпіонат світу виграє той, хто цього заслуговує свій грою на полі. Аргентина грає не дуже добре, але у них дуже багато бажання, вони дуже багато бігають, грають з серцем... А ще у них є Мессі, який вирішує моменти.

Чи зможе Аргентина стати чемпіоном світу? Я буду чесний. Не можу сказати, що Аргентина виграє, це було б брехнею", - наводить слова Роналдо іспанське видання Marca.

Додамо, що на шляху до 1/2 фіналу ЧС-2022 збірна Аргентини обіграла в 1/8 фіналу команду Австралії і збірну Нідерландів у чвертьфіналі.

На стадії групового турніру катарського мундіалю "альбіселесте" в першому турі сенсаційно програли Саудівській Аравії (1:2), потім здобули дві перемоги над командами Мексики (2:0) і Польщі (2:0) і з першого місця вийшли в плей-офф.

Нагадаємо, в іншому матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу зіграють збірні Франції та Марокко. Цей поєдинок відбудеться в середу, 14 грудня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

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