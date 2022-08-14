Знаменитий нападник розповів, яким хоче виховати свого сина.

Зірковий футболіст "Манчестер Юнайтед" і національної збірної Португалії Кріштіану Роналду забороняє своєму синові користуватися мобільним телефоном.

Легендарний нападник мотивує своє рішення тим, що він хоче бачити свого сина скромним і працьовитим, тому не дозволяє йому користуватися деякими речами, які можуть збити його з істинного шляху.

"Звичайно, я хочу дати йому все, що в моїх силах, але я також хочу, щоб він трохи постраждав, як я, якщо він хоче домогтися того, про що мріє. Він повинен бути скромним і багато працювати.

Він теж дуже талановитий як футболіст, але я хочу мотивувати його, підштовхувати так, як підштовхував себе. У моїх дітей все легко, їм не потрібно багато чим пожертвувати заради досягнення того, що вони хочуть.

Мій син хоче мобільний телефон, але йому потрібно почекати. Він весь час запитує мене, чи можна йому мобільний телефон, а я кажу йому, що ще треба почекати.

Це правда, що нове покоління на крок попереду нашого, і ми повинні вміти використовувати нові технології, але треба підходити до цього з холодною головою. Ми можемо використовувати сучасні технології, але не завжди", - наводить слова Роналду DerbyDerbyDerby.it.

Як відомо, форвард "Манчестер Юнайтед" і його наречена Джорджина Родрігес виховують п'ятьох дітей. Старший з них ‑ Кріштіану-молодший народився в 2010 році, йому 12 років. Восени 2021 року Роналду‑молодший почав тренування в клубній академії "червоних дияволів".

Нагадаємо, Кріштіану Роналду повернувся в "Манчестер Юнайтед" на початку осені 2021 року. Португалець в сезоні-2021/22 провів у складі "МЮ" 39 матчів, забив 24 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

За повідомленнями ЗМІ, португалець хотів покинути "Манчестер Юнайтед" цього літа. Серед потенційних місць для продовження кар'єри зіркового гравця називалися "Челсі", "Атлетіко", "Спортінг" і ПСЖ. Тим не менш, один з найкращих голеадорів в історії футболу не зміг домовитися ні з одним з клубів.

У двох стартових турах нового сезону АПЛ "Манчестер Юнайтед" програв двічі. У 1-му турі манкуніанці поступилися "Брайтону" з рахунком 1:2, а в другому турі з принизливим рахунком програли "Брентфорду" (0:4).

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