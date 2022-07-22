Кріштіану Роналду готовий піти на серйозні поступки, щоб покинути "Манчестер Юнайтед".

Легендарний нападник "Манчестер Юнайтед" і національної збірної Португалії Кріштіану Роналду, який бойкотував тренування англійського клубу і передсезонне турне, шукає нові варіанти продовження кар'єри.

Головна причина, чому португалець хоче покинути "МЮ" - бажання грати в Лізі чемпіонів. Нагадаємо, за результатами минулого сезону АПЛ "червоні дияволи" зайняли 6-е місце і не змогли пробитися в головний клубний турнір Європи.

Як повідомляє журналіст Бен Якобс, агент Роналду Жорже Мендеш дав зрозуміти клубам, що заради переходу в команду, яка виступає в Лізі чемпіонів, Кріштіану готовий піти на зниження своєї зарплати до 30%.

Повідомляється, що Роналду готовий перейти навіть в стан найлютішого ворога мадридського "Реала" - "Атлетіко". Але керівництво "матрацників" поки не готове підписати португальського форварда через фінансову ситуацію. Крім того, агент Роналду пропонував послуги досвідченого форварда "Барселоні", але цей варіант став неможливим після переходу в каталонський клуб поляка Роберта Левандовскі.

На даний момент найбільш вірогідними для Роналду є варіанти з переходом в "Челсі" або "Баварію". Лондонський клуб цього літа відпустив свого нападника Ромелу Лукаку в "Інтер", а мюнхенський гранд втратив Роберта Левандовскі. Отже, у цих команд залишається поки вакантною позиція центрального нападника і Роналду міг би стати оптимальним варіантом для них.

У той же час, варто відзначити, що новий головний тренер "Манчестер Юнайтед" хоче зберегти Роналду в англійському клубі. Про це він заявляв в недавньому інтерв'ю.

Кріштіану Роналду: кар'єра в "Манчестер Юнайтед"

Роналду виступає за англійський клуб з серпня 2021 року, перейшовши з "Ювентуса" за 15 мільйонів євро.

У сезоні-2021/2022 Роналду провів 38 матчів у складі "червоних дияволів" у всіх турнірах, в яких забив 24 голи і віддав три гольові передачі. Він став найкращим бомбардиром команди за підсумками сезону.

Контракт Роналду з "червоними дияволами" закінчується в 2023 році.

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