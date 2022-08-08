Ерік тен Хаг програв у своєму першому офіційному матчі на посаді тренера "Манчестер Юнайтед".

У неділю, 7 серпня, на стадіоні "Олд Траффорд" в рамках першого туру АПЛ "Манчестер Юнайтед" приймав "Брайтон". Матч закінчився сенсаційною перемогою гостей з рахунком 2:1.

На 30-й хвилині рахунок у матчі відкрив Паскаль Гросс, який відзначився після передачі Денні Уелбека. А на 39-й хвилині Гросс оформив дубль. На 68-й хвилині в штовханині біля воріт "Брайтона" Алексіс МакАллістер відправив м'яч у власні ворота і скоротив відставання в рахунку для "МЮ". Але піти від поразки підопічним Еріка тен Хага не вдалося.

Таким чином, Ерік Тен Хаг поступився у своєму першому офіційному матчі на посаді тренера "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" - "Брайтон" - 1:2

Голи: МакАллістер, 68 (аг) - Гросс, 30, 39

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Далот, Магуайр, Мартінес, Шоу (Маласія, 90), Фред (Роналду, 53), МакТоміней (ван де Бек, 78), Санчо (Еланга, 90), Фернандеш (Гарначо, 90), Еріксен, Решфорд

"Брайтон": Санчес, Велтман, Данк, Вебстер, Марч (Колвілл, 90+1), МакАллістер, Кайседо, Троссар (Лемпті, 75), Гросс, Уелбек (Ундав, 90+6), Лаллана (Мвепу, 76)

Попередження: Мактоміней, Мартінес, Магуайр, Шоу - Троссар

Огляд матчу:

Додамо, що зірковий форвард "МЮ" Кріштіану Роналду почав матч у запасі. Але вже на початку другого тайму тренерський штаб команди випустив його на поле. Проте, врятувати становище йому не вдалося.

Головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ерік Тен Хаг прокоментував поразку своєї команди:

"Звичайно, такий результат - невдача і розчарування. Я знав, що легким матч не буде. Ми пропустили два м'ячі, це було неприємно. Звичайно, у другому таймі ми були трохи краще, коли Еріксен виявився нижче, а Роналду піднявся в атаку.

Я абсолютно незадоволений. Ми поступилися, в цьому не було необхідності. Ми повинні грати краще, не допускати стільки помилок при роботі з м'ячем і в обороні. Потрібно витягти з цього уроки", - наводить слова Тен Хага журналіст Шамун Хафез.

У наступному турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" 13 серпня на виїзді зіграє проти "Брентфорда". "Брайтон" в цей же день вдома прийме "Ньюкасл".

Нагадаємо, що "Евертон" з українцем Віталієм Миколенком вдома поступився "Челсі" у першому турі чемпіонату Англії.

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