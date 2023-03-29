У товариському матчі збірних Перу і Марокко трапилася масова бійка.

У вівторок, 28 березня, відбувся товариський поєдинок між збірними Марокко і Перу.

Матч проходив на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді і завершився внічию з рахунком 0:0.

Незважаючи на те, що в грі не було забито голів, ця зустріч привернула увагу футбольної громадськості скандальним епізодом, який трапився в кінцівці другого тайму.

На 78-й хвилині матчу колишній захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано сфолив проти Соф'яна Буфаля, після чого підло вдарив суперника, який лежав на газоні. Той у відповідь відмахнувся. Емоції спалахнули, і команди влаштували масову бійку. Арбітрам вдалося розняти футболістів. Обидва призвідника бійки отримали по червоній картці.

Додамо, що Карлос Самбрано належав київському "Динамо" з 2018 по 2020 рік, але так і не зіграв за київську команду в офіційних матчах.

Нагадаємо, збірна Марокко стала одним з відкриттів ЧС-2022 з футболу. На мундіалі в Катарі марокканці посіли перше місце в групі з Хорватією, Бельгією та Канадою.

У плей-офф ЧС-2022 збірна Марокко сенсаційно здобула перемогу над збірною Іспанії, потім вибила Португалію і лише в 1/2 фіналу поступилася Франції.

У матчі за третє місце марокканці поступилися національній команді Хорватії.

Переможцем ЧС-2022 в Катарі стала національна збірна Аргентини, яка обіграла у фіналі Францію.

Вас також можуть зацікавити новини: