Збірна Марокко посіла четверте місце на мундіалі в Катарі.

Футболісти національної збірної Марокко вирішили відмовитися від усіх призових грошей за ЧС-2022 у Катарі.

Як повідомляє журналіст Халід Бейдун, кошти будуть спрямовані на допомогу бідним сім'ям в Марокко. Бейдун також раніше повідомив, що півзахисник марокканської збірної Хакім Зієш пожертвував 325 тисяч доларів призових бідним співвітчизникам.

Зазначимо, що африканська команда посіла на мундіалі в Катарі четверте місце. У матчі за бронзові медалі марокканці поступилися національній команді Хорватії (1:2).

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Футболісти збірної Марокко в сумі отримали за виступ на ЧС-2022 25 мільйонів доларів. Однак, не всі ці гроші підуть на благодійність. Преміальні футболістів складають лише частину цієї суми. Решта коштів перейдуть у розпорядження федерації для забезпечення власної діяльності та розвитку футболу в країні.

Нагадаємо, мундіаль в Катарі виграла національна збірна Аргентини. У фінальному поєдинку південноамериканська команда обіграла Францію в серії післяматчевих пенальті. Основний і додатковий час матчу завершився внічию з рахунком 3:3.

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