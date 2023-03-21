Ілля Забарний продовжує відновлюватися після травми.

Центральний захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний не зможе допомогти збірній України в першому матчі відбору на Євро-2024 проти Англії.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, 20-річний футболіст покинув табір національної команди. Після розмови з головним тренером "синьо-жовтих" Русланом Ротанем було прийнято рішення дати гравцеві повноцінно відновитися після травми. Колишній футболіст київського "Динамо" вже восьмий тиждень відновлюється після комбінованої травми зв'язок голеностопа.

"У розташування збірної України Забарний приїхав у супроводі лікарів "Борнмута", які обговорили з українськими колегами нинішній фізичний стан футболіста. Загальний висновок фахівців такий, що незважаючи на позитивну динаміку відновлення, нинішні кондиції Забарного не дозволяють йому зіграти на високому рівні", - йдеться в повідомленні прес-служби УАФ.

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Нагадаємо, Ілля Забарний в січні перебрався в англійський "Борнмут" з київського "Динамо" за 25 мільйонів євро, проте все ще не дебютував за нову команду через травму ноги.

Забарний є основним захисником національної збірної України. У складі "синьо-жовтих" 20-річний гравець зіграв вже 24 матчі.

Збірна України у відборі на Євро-2024

У відборі на ЧЄ-2024 Україна виступає в групі з, де її суперниками є: Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.

Перед стартом відбору на Євро-2024 у збірної України змінився головний тренер. Олександр Петраков покинув команду, а на пост наставника був тимчасово призначений Руслан Ротань.

Раніше Руслан Ротань оголосив заявку збірної України на матч проти збірної Англії.

Матч Англія - Україна відбудеться 26 березня в Лондоні.

З розкладом збірної України у відборі на Євро-2024 можна ознайомитися за посиланням.

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