До складу збірної України повертається Євген Коноплянка.

26 березня національна збірна України з футболу матчем проти Англії стартує у відборі на Євро-2024.

Виконуючий обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" Руслан Ротань оголосив склад команди на поєдинок проти англійців.

41-річний фахівець викликав до табору національної команди 26 осіб.

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Головною несподіванкою стало повернення до збірної України Євгена Коноплянки. 33-річний вінгер востаннє одягав футболку "синьо-жовтих" восени 2019 року. Тоді він вийшов на заміну в спарингу проти Нігерії (2:2). Всього в активі колишньої зірки "Дніпра" 83 матчі за збірну України (21 гол).

Також виклик до національної команди отримав один з лідерів київського "Динамо" Віталій Буяльський, якого ігнорував колишній наставник збірної України Олександр Петраков.

Склад збірної України

Воротар: Андрій Лунін ("Реал" Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін, Дмитро Різник (обидва - "Шахтар" Донецьк)

Захисник: Олександр Караваєв ("Динамо" Київ), Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва - "Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон" Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Едуард Соболь ("Страсбург", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва - "Дніпро-1", Дніпро)

Півзахисник: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва - "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Аль-Айн", ОАЕ), Руслан Малиновський ("Олімпік" Марсель, Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал" Лондон, Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі" Лондон, Англія), Євген Коноплянка ("Краковія" Краків, Польща)

Нападник: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро)

Крім того, Руслан Ротань назвав імена 13 гравців, які потрапили в резервний список. Будь-якого з них можуть викликати, якщо хтось із основного списку отримає травму або не зможе взяти участь у зборі національної команди з якоїсь іншої причини.

Резервний список

Воротар: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Микита Шевченко ("Олександрія")

Польові гравці: Олександр Тимчик, Денис Попов (обидва - "Динамо" Київ), Валерій Бондар, Богдан Михайличенко, Дмитро Криськів, Данило Сікан, Єгор Назарина (всі - "Шахтар" Донецьк), Олексій Гуцуляк ("Дніпро-1" Дніпро), Денис Мірошниченко ("Олександрія"), Віктор Коваленко ("Спеція", Італія), Данило Ігнатенко ("Бордо", Франція)

Додамо, що збір національної команди розпочнеться 20 березня у Великій Британії.

Поєдинок відбору на Євро-2024 Англія - Україна пройде в Лондоні на легендарному стадіоні "Уемблі".

Нагадаємо, Руслан Ротань був затверджений виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України 28 лютого цього року.

Угода з Ротанем буде діяти до моменту вступу в силу контракту з Сергієм Ребровим. Очікується, що Ребров очолить збірну України в червні 2023 року, коли закінчиться його контракт з "Аль-Айном".

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