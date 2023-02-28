Руслан Ротань розповів, хто увійде до тренерського штабу національної команди.

У вівторок, 28 лютого, виконком Української Асоціації футболу (УАФ) затвердив Руслана Ротаня виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України.

Новий наставник "синьо-жовтих" повідомив, хто допомагатиме йому готувати національну команду країни до поєдинку відбору на Євро-2024 проти Англії.

В інтерв'ю прес-службі УАФ Ротань назвав фахівців, які увійдуть до його тренерського штабу. Асистентом буде Сергій Кравченко, фізичною підготовкою займатимуться Євген Баришніков та Іван баштовий, тренером воротарів буде Віталій Рева, а ролі тренерів-аналітиків виконуватимуть Євген Гресь та Володимир Лазаренко.

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Варто відзначити, що тільки два з перерахованих вище коучів, а саме Кравченко і Гресь, працюють з Ротанем в "Олександрії".

Нагадаємо, Руслан Ротань виконуватиме обов'язки головного тренера національної збірної України до моменту вступу в силу контракту з Сергієм Ребровим, переговори з яким за дорученням виконкому проводить адміністрація УАФ.

Свій тренувальний табір збірна України розпочне 19 березня. Базуватися "синьо-жовті" будуть у Лондоні. В рамках збору Україна проведе спаринг з "Брентфордом".

Відбір на Євро-2024: з ким зіграє Україна

"Синьо-жовті" у відборі на чемпіонат Європи 2024 року зіграють у групі з проти Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Стартує національна команда України у відборі на Євро-2024 26 березня матчем проти збірної Англії.

Всі поєдинки збірної України в рамках відбору на Євро-2024 транслюватимуться на телеканалі ICTV.

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