Гравці збірної України / фото REUTERS

За підсумками жеребкування групового етапу відбіркового турніру Євро-2024 з футболу збірна України потрапила в групу С, де зіграє з такими командами, як Італія, Англія, Мальта і Північна Македонія.

Пряму путівку до фінальної частини першості Європи з футболу отримають по дві збірні, які посіли перші та другі місця у своїх групах. Доля ще трьох пропусків вирішиться в стикових матчах Ліги націй, які пройдуть в березні 2024 року. 

Таким чином, для виходу на ЧЄ-2024 збірній України доведеться зробити справжнє футбольне диво і випередити в групі відбору Італію або Англію, які є головними фаворитами групи С. 

Відео дня

Букмекери оцінили шанси України вийти на Євро-2024

Букмекери сумніваються, що збірна України зможе вийти з групи С. Ставки на те, що "синьо-жовті" не зможуть посісти перше або друге місце приймаються з коефіцієнтом 1,30. Якщо ви вірите, що Україна зможе зайняти в групі відбору на континентальну першість перше або друге місце, то поставити на це можна з коефіцієнтом 3,20. 

На те, що збірна України посяде перше місце в групі з коефіцієнтом - 9,00. Фаворитами групи є англійці. 

Шанси команд на перше місце в групі з відбору на Євро-2024:

  • Англія - 1,90
  • Італія - 2,20
  • Україна - 9,00
  • Північна Македонія - 75,00
  • Мальта - 500,00

У першому турі відбору на Євро-2024 в групі С збірна Італії зіграє проти Англії, а Північна Македонія зустрінеться з Мальтою. 

Збірна України розпочне свої виступи з другого туру. "Синьо-жовті" зіграють 26 березня в Лондоні проти збірної Англії. 

Відзначимо, що до матчу з Англією у відборі на ЧЄ-2024 збірну України готуватиме Руслан Ротань, який призначений виконуючим обов'язки головного тренера національної команди

Нагадаємо, збірна Італії є чинним чемпіоном Європи, у фіналі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" перемогла збірну Англії. 

Вас також можуть зацікавити новини: