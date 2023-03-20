Збірна України отримала дуже складних суперників у відборі на Євро-2024.

За підсумками жеребкування групового етапу відбіркового турніру Євро-2024 з футболу збірна України потрапила в групу С, де зіграє з такими командами, як Італія, Англія, Мальта і Північна Македонія.

Пряму путівку до фінальної частини першості Європи з футболу отримають по дві збірні, які посіли перші та другі місця у своїх групах. Доля ще трьох пропусків вирішиться в стикових матчах Ліги націй, які пройдуть в березні 2024 року.

Таким чином, для виходу на ЧЄ-2024 збірній України доведеться зробити справжнє футбольне диво і випередити в групі відбору Італію або Англію, які є головними фаворитами групи С.

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Букмекери оцінили шанси України вийти на Євро-2024

Букмекери сумніваються, що збірна України зможе вийти з групи С. Ставки на те, що "синьо-жовті" не зможуть посісти перше або друге місце приймаються з коефіцієнтом 1,30. Якщо ви вірите, що Україна зможе зайняти в групі відбору на континентальну першість перше або друге місце, то поставити на це можна з коефіцієнтом 3,20.

На те, що збірна України посяде перше місце в групі з коефіцієнтом - 9,00. Фаворитами групи є англійці.

Шанси команд на перше місце в групі з відбору на Євро-2024:

Англія - 1,90

Італія - 2,20

Україна - 9,00

Північна Македонія - 75,00

Мальта - 500,00

У першому турі відбору на Євро-2024 в групі С збірна Італії зіграє проти Англії, а Північна Македонія зустрінеться з Мальтою.

Збірна України розпочне свої виступи з другого туру. "Синьо-жовті" зіграють 26 березня в Лондоні проти збірної Англії.

Відзначимо, що до матчу з Англією у відборі на ЧЄ-2024 збірну України готуватиме Руслан Ротань, який призначений виконуючим обов'язки головного тренера національної команди.

Нагадаємо, збірна Італії є чинним чемпіоном Європи, у фіналі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" перемогла збірну Англії.

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