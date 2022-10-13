Мохамед Салах став автором найшвидшого хет-трику в історії Ліги чемпіонів.

У середу, 12 жовтня, "Ліверпуль" у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів грав у гостях проти шотландського "Рейнджерс".

Поєдинок завершився розгромною перемогою підопічних Юргена Клоппа з рахунком 7:1.

На 17-й хвилині Скотт Арфілд відкрив рахунок у поєдинку, але в середині першого тайму гості змогли відігратися зусиллями Роберто Фірміно.

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У другій половині зустрічі забивали вже тільки "червоні": бразильський форвард мерсисайдців вивів свою команду вперед, зробивши дубль, Дарвін Нуньєс забив третій м'яч, Мохамеду Салаху знадобилося шість хвилин, щоб оформити хет-трик, а остаточний результат встановив Харві Елліотт.

"Рейнджерс" - "Ліверпуль" - 1:7

Голи: Арфілд, 17 - Фірміно, 24, 55, Нуньєс, 66, Салах, 76, 80, 81, Елліотт 87

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньє, Голдсон (Кінг, 46), Бен Девіс, Барішіч, Джек (Стівен Девіс, 61), Ландстрем, Сакала( Матондо, 76), Арфілд, Кент (Райт, 77), Чолак (Морелос, 76)

"Ліверпуль": Аліссон, Гомес, Конате (Мілнер, 79), ван Дейк, Цимікас (Робертсон, 68), Елліотт, Хендерсон (Тьяго, 67), Фабіньо, Карвалью, Фірміно (Жота, 73), Нуньєс (Салах, 69)

Попередження: Гомес, 90

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Мохамед Салах, забивши три голи за 6 хвилин, встановив новий рекорд Ліги чемпіонів. Він став автором найшвидшого хет-трику в історії турніру. Форвард "Ліверпуля" випередив Бафетімбі Гоміса, який в 2011 році забив три голи за 8 хвилин, а також Майка Ньюелла, який в 1995 році відзначився тричі за 9 хвилин.

Після чотирьох турів "Ліверпуль" з дев'ятьма очками займає друге місце в своєму квартеті, відстаючи на три бали від "Наполі", який вже забезпечив собі місце в плей-офф Ліги чемпіонів. На третьому рядку йде "Аякс" з трьома пунктами. "Рейнджерс" всі свої чотири матчі програв.

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