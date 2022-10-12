Антоніо Рюдігер в епізоді із забитим голом зіткнувся з воротарем "Шахтаря" Анатолієм Трубіним.

У вівторок, 11 жовтня, в рамках четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" у номінально домашньому матчі зіграв внічию з мадридським "Реалом" (1:1).

"Гірники" забили гол у дебюті другого тайму і були близькі до того, щоб обіграти "Реал", але в компенсований час Антоніо Рюдігер забив гол у ворота Трубіна і врятував свою команду від фіаско.

У цьому епізоді німецький футболіст зіткнувся з голкіпером "Шахтаря". В результаті зіткнення захисник "вершкових" отримав розсічення - кров залила його обличчя і футболку.

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Дісталося також і українському воротареві. Обом гравцям лікарі довгий час надавали допомогу і перев'язали голови.

Відео голу Рюдігера:

Вже після гри головний тренер "Реала" Карло Анчелотті повідомив, що за підсумками інциденту Рюдігеру наклали 20 швів. Тепер його чекає медичне обстеження, яке покаже, чи вдалося німцеві уникнути перелому.

"Рюдігер розрізав собі лоб, і це досить серйозний поріз. Він був дуже серйозним у роздягальні, але все добре. Антоніо навіть хотів повернутися на поле... Він навіть не здогадувався, що був травмований", - сказав Анчелотті.

Після поєдинку Антоніо Рюдігер опублікував фото з перев'язаною головою і подякував уболівальникам, які хвилювалися за його здоров'я.

"Що нас не вбиває, то робить нас сильнішими. Зі мною все добре, спасибі всім Вам за повідомлення", - написав Рюдігер в Twitter.

Також після гри з "Реалом" головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч розповів про стан Анатолія Трубіна.

"У нього забинтована голова, вона трохи болить. Однак він вийшов на своїх ногах з роздягальні. Він - хороший хлопець і топ-воротар. Чи зможе він зіграти проти "Динамо"? Він виліплений з такого матеріалу, що може витримати такі удари. Сподіваюся, все буде добре", - сказав Йовічевіч.

Даріо Срна зазначив, що голкіперу "Шахтаря" накладали шви прямо в роздягальні.

"Що з Трубіним? Подивимося. По-моєму, його зашивали в роздягальні", - наводить слова хорвата Tribuna.

Шахтар - Реал Мадрид: після матчу

"Шахтар" у 1-му турі поточного розіграшу ЛЧ сенсаційно розбив "РБ Лейпциг", а потім зіграв внічию з "Селтіком". "Реал" обох цих суперників здолав.

У третьому турі мадридський "Реал" на своєму полі здобув перемогу над "Шахтарем" з рахунком 2:1. Голами у складі "вершкових" відзначилися бразильці Вінісіус Жуніор і Родріго Гоес. За "гірників" забив Олександр Зубков.

Після чотирьох турів "гірники" з 5 балами посідають третє місце в турнірній таблиці групи F. Лідирує "Реал" - 10 балів. На другій сходинці з 6 очками йде "РБ Лейпциг", останнє місце за "Селтіком" - 1 бал.

У попередніх двох розіграшах Ліги чемпіонів "гірники" перетиналися з "Реалом" на груповому етапі. У сезоні 2020/21 на той момент команда Луїша Каштру двічі обіграла мадридський клуб на груповому раунді (3:2 і 2:0). У сезоні 2021/22 команда Роберто Де Дзербі двічі поступилася "королівському" клубу (5:0 і 2:1).

У наступному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє в гостях проти "Селтіка", а німецький "РБ Лейпциг" прийме на своєму полі мадридський "Реал". Матчі заплановані на 25 жовтня.

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