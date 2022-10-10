Перемога над "Ліверпулем" дозволила "канонірам" повернутися на перше місце в турнірній таблиці.

У неділю, 9 жовтня, відбувся матч 10-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому "Арсенал" на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні приймав "Ліверпуль".

"Каноніри" дуже швидко вийшли вперед у матчі, коли на першій хвилині Габріел Мартінеллі забив гол після передачі Мартіна Едегора. На 34-й хвилині "Ліверпуль" зумів зрівняти рахунок завдяки зусиллям Дарвіна Нуньєса, асистував йому Луїс Діас. Під саму завісу першого тайму, на 45+5 хвилині, Букайо Сака вивів господарів вперед після точного пасу Габріела Мартінеллі.

Після перерви гравці "Ліверпуля" вдруге вирівняли становище стараннями Роберто Фірміно, але останнє слово було за Сака, який оформив дубль, реалізувавши пенальті на 76-й хвилині поєдинку.

"Арсенал" - "Ліверпуль" - 3:2

Голи: Мартінеллі, 1, Сака, 45+5, 76 (пен.) - Нуньєс, 34, Фірміно, 53

"Арсенал": Ремсдейл, Уайт, Саліба, Габріел, Томіясу, Парті, Джака, Сака (Вієйра, 90+4), Едегор (Тірні, 82), Мартінеллі, Жезус (Нкетіа, 90+1)

"Ліверпуль": Аліссон, Цімікас, ван Дейк, Матіп (Конате, 69), Александер-Арнольд (Гомес, 46), Діас (Фірміно, 42), Тьяго, Хендерсон, Салах (Фабіньо, 69), Нуньєс, Жота (Елліотт, 81)

Попередження: Едегор, 45+4 - Діас, 6, Гомес, 71

Огляд матчу:

Додамо, що українець Олександр Зінченко не потрапив навіть в заявку "Арсеналу" на цей матч, хоча раніше в лондонському клубі про його травму не повідомляли.

Після цієї перемоги "Арсенал" з 24 очками повернувся на перше місце в турнірній таблиці АПЛ, випередивши "Манчестер Сіті" на один бал. "Ліверпуль", маючи в своєму активі десять пунктів, займає десяту позицію.

У наступному турі АПЛ лондонський "Арсенал" зіграє проти "Лідса" на виїзді 16 жовтня, а "Ліверпуль" в цей же день поміряється силами з "Манчестер Сіті".

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