Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" обіграти "Тоттенхем" у лондонському дербі.

У суботу, 1 жовтня, було зіграно сім матчів в рамках 9-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Центральним матчем ігрового дня стало лондонське дербі, в якому "Арсенал" українця Олександра Зінченко розбив "Тоттенхем". Гра завершилася з рахунком 3:1.

У складі "канонірів" голами відзначилися Парті, Жезус і Джака. За "шпор" забитим голом відзначився Харрі Кейн.

Олександр Зінченко вийшов на поле в стартовому складі. Він відіграв 73 хвилини, після чого був замінений на Кірана Тірні.

"Арсенал" - "Тоттенхем" - 3:1

Голи: Парті, 20, Жезус, 49, Джака, 67 - Кейн, 31 (пен.)

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт (Томіясу, 89), Саліба, Габріель, Зінченко (Тірні, 73), Парті (Локонга, 73), Джака, Сака, Едегор (Вієйра, 80), Мартінеллі, Жезус (Нкетіа, 80)

"Тоттенхем": Льоріс, Ромеро, Дайєр, Лангле (Санчес, 71), Емерсон Роял, Хойб'єрг (Скіпп, 75), Бентанкур, Перішич (Біссума, 71), Рішарлісон (Сессеньон, 71), Кейн, Сон (Доерті, 72)

Попередження: Саліба, Мартінеллі - Дайер

Видалення: Емерсон Роял (пряма червона)

Огляд матчу:

Найбільш яскравим матчем цього ігрового дня стало протистояння "Брайтона", який напередодні очолив екс-тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, і "Ліверпуля".

Дебют італійського фахівця на посаді наставника "чайок" видався феєричним. "Брайтон" в гостях зіграв внічию з "Ліверпулем" з рахунком 3:3.

Першими відзначитися зуміли гості. Вінгер Леандро Троссард на 4-й хвилині відкрив рахунок голам, а на 18-й бельгієць зумів подвоїти перевагу своєї команди.

"Ліверпуль" даний розклад подій не влаштовував, через що клубу необхідно було терміново відіграватися. Спочатку дублем відзначився Фірміно, а після Вебстер зрізав м'яч у власні ворота.

До 63-й хвилині "Ліверпуль" повів у рахунку, поставивши в скрутне становище "Брайтон". Але Троссард знову врятував клуб забитим голом, тим самим записавши на свій рахунок хет-трик, і подарувавши нічию.

"Ліверпуль" - "Брайтон" - 3:3

Голи: Фірміно, 33, 54, Вебстер, 63 автогол - Троссард, 4, 18, 83

"Ліверпуль": Алісон, Александер-Арнолд, Матіп, ван Дейк, Цимікас (Мілнер, 59), Хендерсон (Елліотт, 59), Тіаго Алькантара, Фабіньо, Карвалью (Діас, 46), Нуньєс, Фірміно (Діогу Жота, 75), Салах

"Брайтон": Санчес, Данк, Уебстер, Велтман, Еступіньян (Лаллана, 76), Лемпті, Марч, Гросс (Мітома, 65), Мак Аллістер, Кайседо, Уелбек, Троссард

Огляд матчу:

Перемогу в 9-му турі святкував і "Евертон" українського захисника Віталія Миколенка. "Іриски" на виїзді обіграли "Саутгемптон".

Перший тайм пройшов без голів, але ось старт другого подарував глядачам відразу три. Спочатку Джо Арібо дозволив господарям поля вийти вперед, після чого новачок "Евертона" Конор Коуді зрівняв рахунок. А всього через дві хвилини Дуайт Макніл подарував лідерство вже своїй команді.

Після цього підопічні Френка Лемпарда повністю віддали ініціативу "святим", які весь час, що залишився штурмували ворота Джордана Пікфорда. Але у них нічого не вийшло і команда Віталія Миколенка, який провів на полі всі 90 хвилин, здобула важку перемогу.

"Саутгемптон" - "Евертон" - 1:2

Голи: Арібо, 49 - Коуді, 52, Макніл, 54

"Саутгемптон": Базуну, Уокер-Пітерс, Белла-Кочап, Чалета-Цар, Ларіос (Перро, 60), Уорд-Прауз, Мейтленд-Найлз (Едозі, 67), С. Армстронг (Ельюнуссі, 89), Арібо, Мара (А. Армстронг, 60), Адамс

"Евертон": Пікфорд, Коулмен, Коуді, Тарковскі, Миколенко, Онана (Девіс, 74), Гуйє, Івобі, Макніл (Гордон, 74), Мопе (Рондон, 89), Грей (Дукуре, 90+1)

Попередження: Мейтленд-Найлз, А. Армстронг - Гуйє

Огляд матчу:

Відзначимо також вольову перемогу "Челсі" в 9-му турі АПЛ над "Крістал Пелас".

На 7-й хвилині форвард господарів Едуард відзначився голом і вже через пару миттєвостей він також зміг отримати і жовту картку. "Челсі" відповів на пропущений м'яч голом Обмеянга. Габонець забив свій дебютний гол за лондонців на 38-й хвилині.

Вирвати перемогу гості змогли під завісу зустрічі. Екс-футболіст "Крістал Пелас" Галлахер забив у ворота колишньої команди, тим самим принісши важливі три очки своєму клубу.

"Крістал Пелас" - "Челсі" - 1:2

Голи: Едуард, 7 - Обамеянг, 38, Галлахер, 90

"Крістал Пелас": Гуайта, Клайн (Томкінс, 44), Уорд, Гуехі, Мітчелл, Олісе, Дукуре (Хьюз, 84), Езе (Шлупп, 74), Айю, Едуард (Матета, 83), Заха

"Челсі": Аррісабалага, Джеймс, Фофана, Сілва, Чілвелл, Стерлінг, Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чік, 56), Маунт (Пулішіч, 84), Хавертц (Галлахер, 76), Обамеянг (Броя, 75)

Попередження: Едуард, Маунт - Сілва, Ковачич

Огляд матчу:

Серед інших матчів ігрового дня також відзначимо розгромну перемогу "Ньюкасла" в гостях проти "Фулхема" і домашню перемогу "Вест Хема" над "Вулверхемптоном".

"Фулхем" - "Ньюкасл" - 1:4

Голи: Рід, 88 - Вілсон, 11, Альмірон, 33, 57, Лонгстафф, 43

"Вест Гем" - "Вулверхемптон" - 2:0

Голи: Скамакка, 29, Боуен, 54

"Борнмут" - "Брентфорд" - 0:0

АПЛ: становище команд у турнірній таблиці

Після дев'яти зіграних турів в активі "Арсенала" 21 набране очко і "каноніри" одноосібно очолюють турнірну таблицю АПЛ. У "Манчестер Сіті" і "Тоттенхема" по 17 набраних балів. "Брайтон" замикає четвірку з 14 очками.

"Евертон" Віталія Миколенка йде на 11-й позиції з 10 заробленими балами. "Ліверпуль" провалив старт сезону і займає 9-е місце, набравши за 9 турів всього 10 балів.

У зоні вильоту йдуть "Вулверхемптон" (18-е місце, 6 очок), "Ноттінгем" (19-е місце, 4 очки), "Лестер" (20-е місце, 1 бал).

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