Головною сенсацією ігрового дня стала поразка "Ювентуса" в грі проти "Маккабі".

У вівторок, 11 жовтня, відбулися поєдинки четвертого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною сенсацією ігрового дня стала поразка туринського "Ювентуса" в грі з ізраїльським "Маккабі" Хайфа (0:2).

Героєм зустрічі став півзахисник Маккабі Омер Ацілі. 29-річний ізраїльтянин відзначився двома забитими м'ячами.

Відео дня

"Маккабі" Хайфа - "Ювентус" - 2:0

Голи: Ацілі, 7, 42

"Маккабі": Коен, Сундгрен, Батубінсіка, Голдберг, Корню (Менахем, 71), Лаві, Мохамед (Чібота, 86), Чері, Ацілі (Сек, 66), Давид (Абу Фані, 71), П'єрро (Рукавиця, 86)

"Ювентус": Щесни, Сандро (Міретті, 47), Ругані, Бонуччі, Даніло (Кін, 68), Маккенні (Костіч, 46), Рабіо, Паредес (Локателлі, 46), Куадрадо, Влахович, Ді Марія (Мілік, 24)

Попередження: Корню, Маккенні

В іншому матчі групи Н французький ПСЖ не зміг обіграти в рідних стінах португальську "Бенфіку" (1:1).

Французький клуб вийшов вперед на 40-й хвилині завдяки голу Мбаппе з пенальті. Гості зрівняли рахунок на 62-й хвилині завдяки точному удару з пенальті Жоау Маріу.

ПСЖ - "Бенфіка" - 1:1

Голи: Мбаппе, 40 (пен.) - Жоау Маріу, 62 (пен.)

ПСЖ: Доннарумма, Данило, Маркіньос, Рамос, Хакімі, Вітінья (Руїс, 85), Верратті, Бернат (Мукіеле, 85), Сарабія (Екітіке, 74), Мбаппе (Солер, 90), Неймар

"Бенфіка": Влаходімос, Ба (Жілберту, 63), А. Сілва, Отаменді, Грімальдо, Флорентіну (Гонсалвеш, 77), Орснес, Фернандес, Жоау Маріу ( Шікіньо, 90+3), Рафа Сілва (Дракслер, 77), Рамуш (Пінью, 77)

Попередження: Сарабія, Верратті - Отаменді, Жоау Маріу, Флорентіну, Фернандес, Жілберту

Положення команд у групі Н: 1. ПСЖ - 8 (очок), 2. "Бенфіка" - 8, 3. "Ювентус" - 3, 4. "Маккабі" Хайфа - 3.

Англійський "Манчестер Сіті" в 4-му турі Ліги чемпіонів несподівано не зміг обіграти в гостях "Копенгаген". Гра завершилася з рахунком 0:0. Незважаючи на те, що "городяни" втратили очки в цій зустрічі, вони вже гарантували собі місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Копенгаген" - "Манчестер Сіті" - 0:0

"Копенгаген": Грабара, Лунд Йенсен, Хочолава (Дікс, 80), Бойлесен, Йєлерт, Стаменіч (Мукайру, 90+3), Лерагер, Крістансен, Клаессон, Гаральдссон (Йоганнессон, 59), Дарамі

"Манчестер Сіті": Едерсон, Канселу, Аканджі, Ляпорт (Аке, 88), Гомес, Гюндоган, Родрі, Де Брюйне (Сілва, 77), Марез (Діаш, 32), Альварес, Гріліш (Фоден, 77)

Попередження: Йенсен, Стаменич - Діаш

Видалення: Гомес (пряма червона)

Також внічию завершився і інший матч цієї групи між "Севільєю" і "Боруссією" Дортмунд" (1:1).

Всі голи в даній зустрічі фанатам вдалося споглядати в першій половині матчу. На забитий м'яч Куассі "Боруссія" відповіла голом Беллінгема.

"Боруссія "Дортмунд -" Севілья " - 1:1

Голи: Беллінгем, 35 - Куассі, 18

"Боруссія" Д: Кобель, Меньє (Шлоттербек, 83), Зюле, Хуммельс, Роті (Геррейро, 46), Беллінгем, Озкан, Адеемі (Азар, 71), Мален (Рейна, 71), Брандт, Модест (Мукоко, 64)

"Севілья": Буну, Акунья (Теллес, 71), Маркан (Хордан, 90+1), Куассі, Кармона, Сусо (Янузай, 59), Гудель, Ракітіч, Навас (Монтьєль, 90+1), Ламела, Ен Несірі (Іско, 59)

Попередження: Гудель, Кармона, Озкан, Буну

Положення команд: 1. "Манчестер Сіті" - 10, 2. "Боруссія" Д - 7, 3. "Севілья" - 2, 4. "Копенгаген" - 2.

Одним з центральних матчів ігрового дня було протистояння "Мілана" і "Челсі". Гра завершилася поразкою чинного чемпіона Італії з рахунком 0:2. Забиті м'ячі на свій рахунок записали Жоржиньо і П'єр-Емерік Обамеянг.

"Мілан" - "Челсі" - 0:2

Голи: Жоржиньо, 21, Обамеянг, 34

"Мілан": Тетерушану, Калулу, Томорі, Габбія, Ернандес (Балло-Туре, 80), Круніч, Беннасер (Побега, 62), Браім Діас (Дест, 37), Тоналі, Жиру (Ребіч, 62), Рафаел Леау (Орігі, 80)

"Челсі": Аррісабалага, Джеймс (Аспілікуета, 62), Тіаго Сілва, Кулібалі, Чалоба, Чілуелл, Ковачич, Жоржиньо, Маунт (Галлахер, 46), Обамеянг (Хавертц, 79), Стерлінг (Лофтус-Чік, 62)

Попередження: Маунт, Жиру, Стерлінг, Габбія, Круніч, Побега, Галлахер

Видалення: Томорі

В іншій зустрічі цієї групи "Динамо" Загреб і австрійський "Зальцбург" зіграли внічию 1:1.

"Динамо" Загреб - "Зальцбург" - 1:1

Голи: Любічіч, 40 – Зайвальд, 12

Положення команд: 1. "Челсі" - 7, 2. "Зальцбург" - 6, 3. "Мілан" - 4, 4. "Динамо" Загреб - 4.

У групі F донецький "Шахтар" в номінально домашній грі зіграв внічию з "Реалом" (1:1).

На старті другого тайму команді Ігоря Йовічевіча вдалося вийти вперед - як і в першій грі команд відзначився Олександр Зубков. Зрівняв рахунок у грі Антоніо Рюдігер на 90+5 хвилині зустрічі.

"Шахтар" - "Реал" - 1:1

Голи: Зубков, 46 - Рюдігер, 90+5

"Шахтар": Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко, Степаненко, Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85), Траоре (Сікан, 77)

"Реал": Лунін, Васкес, Начо, Рюдігер, Менді (Алаба, 68), Вальверде (Камавінга, 57), Чуамені (Модріч, 57), Кроос, Родріго (Асенсіо, 68), Бензема, Азар (Вінісіус, 57)

Попередження: Конопля, Бондаренко - Кроос

У паралельному матчі групи F шотландський "Селтік" поступився німецькому "РБ Лейпциг" (0:2). Голами у складі "Лейпцига" відзначилися Вернер і Форсберг, які забили в заключній частині поєдинку.

"Селтік" - "Лейпциг" - 0:2

Голи: Вернер, 75, Форсберг, 84

Положення команд: 1. "Реал" - 10, 2. "РБ Лейпциг" - 6, 3. "Шахтар" - 5, 4. "Селтік" - 1.

Відео всіх голів ігрового дня:

Додамо, що ігри п'ятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА заплановані на 25 жовтня.

У наступному турі Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє в гостях проти "Селтіка", а німецький "РБ Лейпциг" прийме на своєму полі мадридський "Реал".

Вас також можуть зацікавити новини: