Деклан Райс підписав довгостроковий контракт з "канонірами".

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс перейшов з "Вест Хема" в "Арсенал" і буде грати в одній команді з українцем Олександром Зінченком.

24-річний футболіст успішно пройшов медичне обстеження і підписав контракт з "канонірами", повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

Угода Райса з "Арсеналом" розрахована до літа 2028 року з опцією продовження ще на рік.

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У новому клубі Деклан гратиме під 41-м номером.

За інформацією Sky Sports, "Арсенал" заплатить за Деклана Райса 122 мільйони євро. Це рекордна угода не тільки між клубами АПЛ, але і в історії всього британського футболу. Він побив рекорд трансферу Джека Гріліша з "Астон Вілли" в "Манчестер Сіті" (117,5 мільйонів євро).

Крім того, перехід Райса став другим найдорожчим трансфером в історії АПЛ - рекорд належить хавбеку Енцо Фернандесу, який в січні 2023 перейшов з "Бенфіки" в "Челсі" за 106 мільйонів фунтів.

Додамо, що для "Арсенала" Деклан Райс став третім новачком у літнє вікно. Раніше "каноніри" підписали Кая Хаверца з "Челсі" за 70 мільйонів євро і Юрр'єна Тімбера з "Аякса" за 40 мільйонів євро.

Деклан Райс: кар'єра

Райс є вихованцем академій "Челсі" і "Вест Хема". Свій перший професійний контракт Деклан підписав з "молотобійцями" в 2015 році.

У складі "Вест Хема" опорний півзахисник зіграв 245 матчів, забив 15 голів і віддав 13 результативних передач.

У минулому сезоні Райс зіграв 50 матчів у складі "молотобійців", в яких забив п'ять голів і оформив чотири асисти. Разом з "Вест Хемом" він став переможцем Ліги конференцій-2023.

За національну збірну Англії Деклан Райс зіграв 43 матчі і забив 3 голи.

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