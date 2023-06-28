Деклан Райс погодив умови контракту з "Арсеналом".

Півзахисник національної збірної Англії Деклан Райс близький до переходу з "Вест Хема" в лондонський "Арсенал".

Як повідомляє видання ESPN, "каноніри" вже погодили умови особистого контракту з 24-річним футболістом.

Також "Арсенал" близький до узгодження трансферу Райса з "Вест Хемом".

Відео дня

За інформацією джерела, "каноніри" зробили третю пропозицію "молотобійцям" по Райсу в розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 5 мільйонів "Арсенал" виплатить в якості бонусів. Клубам залишилося тільки узгодити структуру виплат.

Варто відзначити, що в разі успішного завершення угоди, перехід Деклана Райса стане найдорожчим трансфером в історії АПЛ.

На даний момент звання найдорожчого гравця належить Енцо Фернандесу, за якого "Челсі" заплатив "Бенфіці" 103 мільйони фунтів стерлінгів.

Деклан Райс: кар'єра

Деклан Райс є вихованцем академії "Челсі", але ще в 15-річному віці в 2014 році він перейшов в академію "Вест Хема", з яким в 2015 році підписав свій перший професійний контракт.

За "Вест Хем" Райс зіграв 245 матчів, забив 15 голів і віддав 13 результативних передач. Його чинний контракт з "молотобійцями" закінчується влітку 2024 року.

У минулому сезоні Деклан зіграв 50 матчів, в яких забив п'ять голів і оформив чотири асисти. Разом з "Вест Хемом" Райс виграв Лігу конференцій-2023.

Вас також можуть зацікавити новини: