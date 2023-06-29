Кай Хаверц підписав контракт з "канонірами" до літа 2028 року.

Нападник національної збірної Німеччини Кай Хаверц завершив свій перехід з "Челсі" в лондонський "Арсенал".

Як повідомляє прес-служба "канонірів", 24-річний німець підписав контракт з новим клубом до літа 2028 року.

За перехід Кая Хаверца "Арсенал" заплатив "Челсі" 70 мільйонів євро. У складі "канонірів" форвард гратиме під 29-м номером.

Відео дня

Хаверца в своїй команді хотів бачити головний тренер "Арсенала" Мікель Артета, тому угоду постаралися закрити в найкоротші терміни.

"Кай - гравець найвищого рівня. Він має велику універсальність і є розумним гравцем. Він додасть нашій півзахисті величезну додаткову силу і урізноманітнює нашу гру. Ми вітаємо Кая і його сім'ю в футбольному клубі "Арсенал" і всі будемо раді почати працювати з ним, коли почнемо передсезонну підготовку", - наводить слова Артети офіційний сайт"Арсеналу".

Нагадаємо, Кай Хаверц перейшов в "Челсі" в 2020 році з "Байєра" за 80 мільйонів євро. У складі "синіх" німець зіграв 139 матчів, забив 32 голи і віддав 15 результативних передач.

З "Челсі" Хаверц виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок Європи і Клубний чемпіонат світу.

За національну збірну Німеччини Кай зіграв 37 матчів і забив 13 голів.

Вас також можуть зацікавити новини: