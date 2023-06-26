Михайло Мудрик не входить до числа найбільш високооплачуваних гравців "Челсі".

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик у січні 2023 року перебрався з "Шахтаря" в "Челсі" за рекордні для УПЛ 100 мільйонів євро, з яких 30 мільйонів становлять бонуси.

Перші півроку в лондонському клубі для українського вінгера склалися не дуже вдало. Він так і не зміг закріпитися в основному складі "Челсі".

Журналісти авторитетного видання The Athletic з'ясували, скільки ж заробляє Михайло Мудрик в Англії.

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За інформацією джерела, зарплата українця становить 97 000 фунтів стерлінгів на тиждень або трохи більше 4,5 мільйонів гривень.

Автор статті зазначає, що це відносно не велика зарплата за останніми стандартами "Челсі" для топового трансферу.

Одним з найбільш високооплачуваних гравців "синіх" є Кай Хаверц, який отримує трохи менше 300 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

Повідомляється, що фінансові результати клубу за рік показали, що у "Челсі" одна з найвищих зарплатних відомостей в АПЛ - 340 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тому керівництво "Челсі" цього літа планує позбутися цілого ряду футболістів з високими окладами, щоб розвантажити зарплатну відомість. Зокрема, клуб планує розлучитися з Лукаку, Пулішичем і Обамеянгом.

Відзначається, що "сині" надалі мають намір укладати контракти з молодими футболістами з невеликою базовою зарплатою. Крім того, "Челсі" раніше включив в договори з новачками команди пункт про скорочення зарплати в разі непотрапляння в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 "Челсі" посів 12-е місце і пролетів повз усі єврокубки.

Михайло Мудрик в минулому сезоні зіграв в АПЛ 15 матчів, в яких зробив дві результативні передачі.

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