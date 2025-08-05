У клубі кажуть, що він відмовляється грати далі.

Український футбольний клуб "Кривбас" підтвердив, що їхній воротар Ігор Омельченко залишив розташування команди під час зборів у Словенії.

В опублікованій в соціальній мережі Facebook заяві зазначається, що спортсмен не повернувся до України разом з усією делегацією. Коли із ним зв'язалися, він відповів, що відмовляється повертатись до футбольного клубу. Керівництво зазначило, що проводить заходи для повернення футболіста, а також "комунікує з відповідними органами":

"ФК "Кривбас" проінформував УПЛ про ситуацію, яка склалась. Футболіст має чинну угоду з нашим Клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань".

Спортсмени, які не повернулися до України

Нагадаємо, на початку року 25-річний каратист з Чернівців Євген Пилипюк не повернувся додому після участі в міжнародних змаганнях. Він пояснив це тим, що не мав можливості отримати відстрочку від мобілізації.

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Також ЗМІ повідомляли, що на зборах у Туреччині зник один з тренерів одеського футбольного клубу "Чорноморець". Він нібито вирішив переїхати до Сполучених Штатів Америки.

У червні 2023 року Міністерство молоді та спорту повідомило про 225 спортсменів, які порушили правила щодо термінів повернення на територію України після закінчення спортивних заходів.

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