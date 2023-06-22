Ще у січні вони стали гравцями англійських клубів.

Гравці збірної України з футболу Михайло Мудрик та Ілля Забарний потрапили до оновленого списку осіб, які порушили взяті зобов'язання щодо термінів повернення на територію держави після закінчення спортивного заходу.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства молоді та спорту, яке оприлюднило перелік порушників станом на 21 червня, до якого, окрім Мудрика та Забарного, потрапили ще 225 спортсменів.

Варто зазначити, що обидва футболісти перетнули державний кордон цієї зими, коли поїхали зі своїми командами (відповідно – "Шахтар" та "Динамо") на збори, проте назад не повернулися. У січні обидва стали гравцями клубів англійської Прем’єр-ліги: Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі", а Забарний перебрався у "Борнмут".

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За останній тиждень обидва грали в складі національної збірної у матчах відбіркового етапу до Чемпіонату Європи 2024 року: 16 червня – проти Північної Македонії, а 19 червня – проти Мальти. Після цього Мудрик відбув до молодіжної збірної України, яка на даний момент бере участь у Чемпіонаті Європи U21.

Варто зазначити, що ні Мудрик, ні Забарний не потрапили до першого варіанту переліку порушників, який Міністерство молоді та спорту оприлюднило наприкінці травня.

Як повідомляв УНІАН, у вересні минулого року уряд вніс зміни до правил перетину кордону українцями. Виїжджати можуть учасники збірних з олімпійських, паралімпійських та не олімпійських видів спорту, тренери, відповідальні за підготовку спортсменів до змагань, судді та інші особи, що супроводжують спортсменів. Також можуть перетинати кордон члени клубів з ігрових видів спорту найвищих дивізіонів, тренери, судді та інші особи, що їх супроводжують.

Учасники клубів з ігрових видів спорту мають підтверджувати мету поїздки за допомогою листа міністра чи особи, що тимчасово виконує його обов’язки до Державної прикордонної служби про перетин кордону.

Спортсмени, тренери та судді національних збірних мають перебувати за кордоном не більше календарного місяця з моменту вїзду, але на менше, ніж передбачають терміни проведення змагання.

Якщо у календарному плані є інший захід, що проходить в іншій країні не пізніше, ніж за десять робочих днів після завершення першого, термін поїздки може бути полонговано.

Для спортсменів, що виступають у клубах з ігрових видів спорту, терміни перебування за кордоном аналогічні, але продовження потрібен лист від міністра молоді та спорту до Держприкордонслужби.

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