Михайло Мудрик впав у ціні на 10 мільйонів євро.

Півзахисник лондонського "Челсі" і збірної України Михайло Мудрик потрапив до рейтингу футболістів англійської Прем'єр-ліги, які найбільше втратили в ціні.

Авторитетний портал Transfermarkt провів традиційне оновлення ринкової вартості футболістів англійської Прем'єр-ліги і згідно з новими даними, трансферна вартість українського вінгера впала на 10 мільйонів і тепер становить 50 мільйонів євро.

Відзначимо, що на першому місці серед футболістів, подешевшали найбільше, виявився Айван Тоні з "Брентфорда", вартість якого знизилася на 15 мільйонів євро.

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Топ-10 футболістів АПЛ, які подешевшали найбільше:

Айван Тоні ("Брентфорд", 35 млн євро (- 15 млн))

Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", 70 млн євро (- 10 млн))

Антоні ("Манчестер Юнайтед", 60 млн євро (- 10 млн))

Уеслі Фофана ("Челсі", 55 млн євро (- 10 млн))

Михайло Мудрик ("Челсі", 50 млн євро (- 10 млн))

Сон Хин Мін ("Тоттенхем", 50 млн євро (- 10 млн))

Джейдон Санчо ("Манчестер Юнайтед", 45 млн євро (- 10 млн))

Каземіро ("Манчестер Юнайтед", 40 млн євро (- 10 млн))

Алісон Бекер ("Ліверпуль", 35 млн євро (- 10 млн))

Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", 35 млн євро (- 10 млн))

Відзначимо, що інші українські футболісти, які виступають в АПЛ, на відміну від Мудрика, додали у вартості. Так, лівий захисник "Арсенала" Олександр Зінченко став дорожчим на 2 мільйони і коштує тепер 42 мільйони євро.

Вартість центрального захисника "Борнмута" Іллі Забарного збільшилася на 2 мільйони і тепер становить 20 мільйонів євро. Віталій Миколенко з "Евертона" додав 3 мільйони і тепер коштує 25 мільйонів євро.

Додамо, що найдорожчим гравцем АПЛ є нападник "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанд. Трансферна вартість норвезького футболіста становить 180 мільйонів євро.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні АПЛ Холанд забив 36 голів у 35 іграх, встановивши історичний рекорд результативності.

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