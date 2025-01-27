25-річний каратист вирушив до Європи на міжнародні змагання, але в Україну так і не повернувся.

В Україну не повернувся ще один спортсмен, 25-річний каратист із Чернівців Євген Пилипюк. Він їздив на міжнародні змагання за кордоном і зараз заявив, що порушив наказ Міністерства молоді та спорту, бо не міг отримати відстрочку від мобілізації, пише Tribuna.

"Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання, він не є гідним по відношенню до української спільноти, наших воїнів", - заявив він у відеозверненні.

І пояснив свій вчинок тим, що 2023 року зі своєю 18-річною дружиною Дариною вони стали батьками. І, щоб забезпечувати сім'ю, він намагався отримати відстрочку від мобілізації шляхом вступу до аспірантури. У матеріалі йдеться, що в цьому питанні йому навіть обіцяв допомогти його тренер, президент Чернівецької федерації карате Олександр Пікулін. Ця "послуга" коштувала йому 4 тисячі доларів.

Однак допомогти Пікулін Пилипюку не зміг, тож молодому спортсмену запропонували посаду тренера в ДЮСШ. Спортивна школа не надавала бронювання для своїх працівників, тому 25-річний каратист виїхав за кордон на законних підставах, під приводом змагань.

За словами Пилипюка, його дружина не знала про його намір "виїхати і залишитися за кордоном".

"Моя дружина не порушила жодного законодавства. Вона не є військовозобов'язаною або медиком. Вона не підписувала жодних документів про повернення в Україну після завершення змагань", - наголосив він. Однак Федерація карате України вже виключила і хлопця, і дівчину зі складу збірної. Тепер їм загрожує довічна дискваліфікація зі Всесвітньої федерації карате.

Що ще відомо про українських спортсменів

Раніше УНІАН повідомляв, що український гімнаст, срібний призер Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун подав документи на отримання громадянства Хорватії.

Крім того, Еліні Світоліній якось теж пропонували виступати під іншим прапором, пропонуючи півмільйона доларів. Однак вона навіть не розглядала цього варіанту - для неї "ніколи не стояло питання, чи змінювати країну".

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