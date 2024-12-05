Усіма відома українська тенісистка зазначила, що цю суму їй би платили раз на рік.

Одній із найтитулованіших українських тенісисток Еліні Світоліній пропонували 500 тисяч доларів на рік, якби вона погодилася виступати за іншу країну. Вона зазначила, що це стосується "певних програм" з інвестицією в спортсменів та їхній розвиток, зокрема, в тенісі. Однак при цьому не можна виступати за Україну, в її випадку.

"Під прапором Росії мені не пропонували виступати, але пропонували інші країни. Вони пропонували на рік платити 500 тисяч доларів", - заявила вона в інтерв'ю "Українській правді".

Крім того, тенісистка наголосила, що це було давно, проте вона навіть не розглядала цього варіанту - для неї "ніколи не стояло питання, чи змінювати країну". Також Світоліна розповіла, що в неї були всі умови в Харкові, коли вона тільки починала кар'єру, щоб розвиватися в цьому виді спорту.

"У мене був спонсор, Юрій Анатолійович Сапронов, який мені допоміг і надав усі умови для розвитку", - додала вона.

Інші новини зі спортивної рубрики

Раніше УНІАН повідомляв, що це не перший випадок в українському спорті. Зокрема, зовсім нещодавно про бажання змінити спортивне громадянство замислилися срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун і його тренер Ірина Горбачова.

Крім того, стало відомо про загибель 47-річної важкоатлетки Ніни Пашкевич на фронті. Вона була бойовим медиком і стрільцем.

Вас також можуть зацікавити новини: