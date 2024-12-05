Одній із найтитулованіших українських тенісисток Еліні Світоліній пропонували 500 тисяч доларів на рік, якби вона погодилася виступати за іншу країну. Вона зазначила, що це стосується "певних програм" з інвестицією в спортсменів та їхній розвиток, зокрема, в тенісі. Однак при цьому не можна виступати за Україну, в її випадку.
"Під прапором Росії мені не пропонували виступати, але пропонували інші країни. Вони пропонували на рік платити 500 тисяч доларів", - заявила вона в інтерв'ю "Українській правді".
Крім того, тенісистка наголосила, що це було давно, проте вона навіть не розглядала цього варіанту - для неї "ніколи не стояло питання, чи змінювати країну". Також Світоліна розповіла, що в неї були всі умови в Харкові, коли вона тільки починала кар'єру, щоб розвиватися в цьому виді спорту.
"У мене був спонсор, Юрій Анатолійович Сапронов, який мені допоміг і надав усі умови для розвитку", - додала вона.
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