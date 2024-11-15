За словами екстретьої ракетки світу, зараз вона перебуває у процесі відновлення після операції.

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна планує повернутися на корт. Про це вона розповіла на YouTube-каналі експершої ракетки світу серед чоловіків Енді Роддіка.

Вона нагадала про травму, отриману рік тому. За її словами, їй хотілося повернутися на корт якнайшвидше, і, ймовірно, цього часу було недостатньо для нормального відновлення.

"Тому я наважилася на операцію. Зараз я перебуваю в процесі відновлення і, сподіваюся, почну свій сезон в Австралії. З нетерпінням чекаю повернення на корт", - повідомила Світоліна.

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Нині колишня третя ракетка світу планує підтримати партнерок по збірній України у матчі з Австрією в рамках Кубка Біллі Джин Кінг, яка відбудеться 16-17 листопада у місті Мак-Кінні (Техас, США).

Додамо, що Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу відбудеться з 6 по 26 січня 2025 року і стане першим у році турніром серії "Великий шлем".

Еліна Світоліна - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна після US Open достроково завершила сезон. Найкращим виступом спортсменки став фінал у новозеландському Окленді, де вона поступилася американці Корі Гауфф.

За словами Світоліної, у неї був непоганий сезон, при цьому "завершити цей рік у топ-30 – це непоганий результат з огляду на те, що я була більше травмована в цьому сезоні".

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