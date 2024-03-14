Він зіпсував репутацію одеського клубу, де впродовж двох років мав довіру колег.

Один з тренерів ФК "Чорноморець" (Одеса) не повернувся зі зборів та втік за кордон.

Як повідомляє Sport.ua, з країни втік тренер з фізпідготовки одеського "Чорноморця" Ігор Касьяненко, який увійшов до штабу головного тренера клубу Романа Григорчука на початку 2022 року.

"Провівши в Одесі рівно два роки, на початку січня він разом з командою "моряків" вирушив на тренувальний збір до Туреччини, звідки не став повертатися на Батьківщину. За неофіційною інформацією, свою роботу у "Чорноморці" Касьяненко припинив заради подальшої втечі за океан", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією Sport.ua, на відміну від решти членів одеської команди, які не нехтували виданим Міністерством молоді та спорту дозволу на виїзд за кордон під час воєнного стану в Україні, уродженець Луганська вирушив до США. У Сполучених Штатах, за даними видання, втікач має наміри "кинути якір" разом зі своєю сім’єю у Маямі.

"Однак поки що Ігор Касьяненко кинув тінь на одеський клуб, де впродовж двох років мав довіру колег. У справі його втечі з України триває розслідування. У ФК "Чорноморець" утримуються від будь-яких коментарів щодо вищезгаданої ситуації до закінчення перевірки даного факту", - зазначається у публікації.

Також йдеться, що раніше так само поступили два колишніх представники жіночого футбольного клубу "Кривбас", SMM-спеціаліст Роман Лопатін та фотограф Роман Медведєв, які не повернулись в Україну після матчів Ліги чемпіонів у Швеції.

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Президент Української асоціації футболу УАФ Андрій Шевченко розповів, що він думає про ймовірну мобілізацію і бронювання футболістів. Він вважає, що це питання дуже складне, тому що мова йде не тільки про гравців, а й про тренерів, лікарів, суддів. За його словами, спорт відіграє важливу представницьку роль як всередині країни, так і за кордоном. Підготовка та участь у змаганнях є маркером продовження життя в державі, яка веде війну. Окрім того, спорт завжди, а за нинішніх умов це особливо важливо, залишається ефективним важелем впливу на міжнародну спільноту.

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