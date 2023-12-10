Перемогу одеському клубу приніс точний удар Іллі Путрі.

У неділю, 10 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Колос".

Гра проходила на стадіоні "Чорноморець" в Одесі і завершилася перемогою "моряків".

Долю цього протистояння вирішив всього один гол, автором якого став Ілля Путря. Півзахисник "Чорноморця" реалізував пенальті на 77-й хвилині зустрічі.

Відео дня

"Чорноморець" - "Колос" - 1:0

Гол: Путря, 77 пен

"Чорноморець": Варакута, Путря, Єрмаков, Гучек, Брагару, Кузик, Васильєв, Шпорн, Бадібанга, Ієде (Авагімян, 46), Штогрін

"Колос" : Фесюн, Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Лучкевич (Золотов, 46), Демченко, Мілько, Ємець, Велетень (Болбат, 61), Салабай, Ільїн (Мякушко, 61)

"Чорноморець" нарешті перервав серію поразок, яка тривала чотири матчі. Одеський клуб набрав 22 очки і піднявся на восьме місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги. "Колос" з 21 очком йде на дев'ятій сходинці.

У наступному турі чемпіонату України "Чорноморець" зіграє проти "Оболоні", а "Колос" зустрінеться з "Вересом".

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