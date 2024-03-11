Голова УАФ заявив, що фінальне рішення щодо того, в якій кількості та хто саме має представляти Україну, ухвалюють органи державної влади.

Президент Української асоціації футболу УАФ Андрій Шевченко, якого обрали на початку 2024 року, розповів, що він думає про ймовірну мобілізацію і бронювання футболістів. Він вказав на складність питання.

"Це питання дуже складне, тому що мова йде не тільки про гравців, а й про тренерів, лікарів, суддів", – зазначив голова УАФ в коментарі NV.

За його словами, спорт відіграє важливу представницьку роль як всередині країни, так і за кордоном. Підготовка та участь у змаганнях є маркером продовження життя в державі, яка веде війну. Окрім того, спорт завжди, а за нинішніх умов це особливо важливо, залишається ефективним важелем впливу на міжнародну спільноту.

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"Це майданчик, щоб доносити важливі для нас наративи для міжнародної аудиторії. Ми маємо допомагати утримувати Україну у фокусі міжнародної адженди, в тому числі з допомогою спорту і футболу зокрема. Тому навіть в такий складний момент, на мою думку, важливо продовжувати брати участь в змаганнях на найвищому рівні, представляючи Україну і постійно мобілізувати міжнародну спільноту на підтримку нашої держави", – підкреслив Шевченко.

Він додав, що фінальне рішення щодо того, в якій кількості, на яких подіях та хто саме має представляти Україну, ухвалюють органи державної влади.

Бронювання від мобілізації

Раніше УНІАН писав, що у законопроекті про посилення про мобілізацію розширять категорію заброньованих працівників. Пропонується переглянути підприємства та організації, які можуть бронювати своїх співробітників. Після ухвалення законопроекту, люди, які мали право на відстрочку, отримають статус заброньованого. Відповідні критерії будуть вказані у документі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про роботу уряду над новим підходом до системи економічного бронювання працівників від мобілізації. Можуть розглядатися підприємства, які мають, наприклад, податкове навантаження вище середнього по відповідній галузі.

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