19-річний футболіст перестав виходити на зв'язок, в Україну команда повернулася не в повному складі.

19-річний український воротар Ігор Омельченко, який виступав за "Кривбас" U-19, не повернувся в Україну після перебування в розташуванні команди на тренувальних зборах у Європі, заявив український журналіст Юрій Бурбас.

За його словами, гравець мав певні перспективи, але він "зник" і перестав виходити на зв'язок. "Лунає така інформація, що футболіст ледь не готовий завершити свою кар'єру, тому що в нього ще чинний контракт із "Кривбасом". Він готовий пожертвувати цим контрактом", - заявив Бурбас у себе на Youtube-каналі.

Відомий коментатор Андрій Столярчук, який також був присутній у студії, наголосив, що хлопцеві лише 19 років, тому він не підпадає під призов до армії.

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"Тобто я не думаю, що у нього нагальне питання якраз там - відкосити від армії, грубо кажучи. Мені здається, що це, у будь-якому разі, неправильний, непрофесійний крок. Сподіваюся, що футболіст рано чи пізно якось одумається і вирулить", - зазначив Столярчук.

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Раніше УНІАН повідомляв, що каратист Євген Пилипюк виїхав на змагання в Європу, але назад так і не повернувся. "Я розумію, що вчинив неправильно, моєму вчинку немає виправдання", - заявив тоді він.

Крім того, ми розповідали про українську чемпіонку з академічного веслування Ларису Жалінську, яка під час повномасштабної війни служила в Національній гвардії. Дівчина, скориставшись правом на відпустку за кордоном - виїхала до Чехії і звідти попрямувала до Росії.

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