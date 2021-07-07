Данці спробують створити сенсацію, а англійці вперше вийти у фінал чемпіонатів Європи.

7 липня на "Уемблі" пройде півфінальний матч Євро-2020, в якому зустрінуться збірні Англії та Данії.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Данія.

Англія - Данія: де дивитися матч

Початок зустрічі - о 22.00.

У фіналі переможець протистояння англійської та данської збірних зустрінеться з командою Італії, яка по пенальті обіграла Іспанію.

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Збірна Англії

Англійці вийшли в півфінал чемпіонатів Європи вперше з 1996 року, а ось в півфінал великих турнірів (ЧС і Євро) - вдруге поспіль після ЧС-2018. У фіналах Євро збірна Англії ще не грала.

На Євро-2020 англійці не тільки не програвали, але і не пропустили жодного гола в п'яти матчах.

На старті турніру англійці обіграли Хорватію (1:0), потім зіграли внічию з Шотландією (0:0), а в третьому турі здобули ще одну мінімальну перемогу (1:0 над Чехією). Набравши 7 очок у групі, англійці посіли перше місце.

В 1/8 фіналу проти збірної Німеччини обидва голи англійці забили під кінець матчу, підловивши суперника на помилках. Все могло скластися інакше, реалізуй свій момент Томас Мюллер за рахунку 1:0. Підсумковий рахунок - 2:0. Англія перемогла Німеччину в плей-офф великих турнірів вперше за 50 років.

А у чвертьфіналі Англія підтвердила статус головного фаворита турніру і розгромила збірну України (4:0), тричі забивши головою та дещо змінивши думку вболівальників про себе, як про саму нудну команду турніру.

Збірна Данії

Збірна Данії втретє у своїй історії зіграє в півфіналі чемпіонату Європи (після Євро-1984 і Євро-1992, який данці виграли).

Євро-2020 починався для данців найбільш жахливим чином - вже в першому матчі турніру проти Фінляндії лідер данської збірної Крістіан Еріксен втратив свідомість. Його довелося реанімувати прямо на полі. На щастя, Еріксена врятували, але матч був дограний в той же день, і Данія поступилася фінам, не реалізувавши пенальті - 0:1.

Далі данці програли збірній Бельгії (1:2), але у вирішальному матчі розгромили Росію (4:1) і піднялися на друге місце у своїй групі.

У плей-офф данці спершу розгромили збірну Уельсу (4:0), а потім з рахунком 2:1 обіграли команду Чехії.

Історія протистоянь

Англія і Данія зустрічалися один з одним 23 рази: у англійців - 13 перемог, у данців - 5, ще 5 матчів завершилися внічию.

Попереднього разу команди зустрічалися восени минулого року в рамках Ліги націй. Перша зустріч завершилася внічию (0:0), а на "Уемблі" Данія виграла з рахунком 1:0.

Орієнтовні склади

Англія: Пікфорд, Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Філліпс, Райс, Санчо, Маунт, Стерлінг, Кейн

Данія: Шмейхель, Крістенсен, Кьяєр, Вестергор, Стрігер Ларсен, Хейбьерг, Ділейні, Мехле, Брейтвейт, Дольберг, Дамсгор

Слова перед матчем

Головний тренер збірної Данії Каспер Юльманн:

"Ми не збираємося просто так віддавати ініціативу і зраджувати собі. Постараємося грати якомога активніше і показувати цікавий футбол. При цьому прекрасно розуміємо, що англійці будуть робити те ж саме. Вони підійдуть до матчу з таким же настроєм. Так що це буде боротьба за ініціативу, боротьба за те, щоб бути на крок попереду суперника".

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт:

"У них дуже хороша команда. Ми двічі грали з ними восени, ми знаємо, яка у них статистика, і знаємо, як нелегко їх обігравати. Знаємо, що у них в команді є дуже хороші гравці, і я вважаю, що зараз вони навіть сильніші, ніж були тоді".

Арбітр

Головним арбітром цього матчу буде нідерландський рефері Данні Маккелі.

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Автор: Антон Дудар