Англія ще ніколи не перемагала у півфіналах чемпіонату Європи з футболу.

7 липня в Лондоні відбудеться другий півфінал Євро-2020. На "Вемблі" між командами Англії та Данії буде розіграна остання путівка у фінал чемпіонату Європи.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Данія.

Англія - Данія: де дивитися матч

У прямому ефірі дуель збірних Англії та Данії можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна".

Також пряму трансляцію покажуть телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та сервіс "OLL TV!".

Стартовий свисток прозвучить о 22.00.

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Англія - Данія: перед матчем

Збірна Англії вийшла в плей-оф Євро-2020 з першого місця в групі з Хорватією, Шотландією та Чехією. В 1/8 фіналу збірна "Трьох левів" перемогла Німеччину, а потім розгромила Україну у матчі чвертьфіналу. Англійці ще жодного разу не пропустили на цьому турнірі.

Збірна Данії набрала 3 очки в групі з Бельгією, Росією та Фінляндією і вийшла до плей-оф з другого місця. В 1/8 фіналу скандинави розбили вщент Уельс, а у чвертьфіналі з мінімальним рахунком здолали чехів.

Для англійців це буде вже п'ятий поєдинок на цьому турнірі, який вони зіграють на рідному "Вемблі".

Збірні Англії та Данії зустрілися між собою на офіційному рівні 21 раз. 12 разів перемогу святкувала Англія, 5 разів була нічия і ще 4 рази тріумфувала Данія. Остання зустріч цих суперників була в жовтні 2020 року і проходила вона теж на "Вемблі" в рамках Ліги націй. Тоді Данія змогла перемогти з рахунком 1:0.

Збірна Данії вперше з 1992 року пробилася до півфіналу чемпіонату Європи. Саме на тому турнірі, що був 29 років назад, Данія стала чемпіоном Європи. Англія ніколи в історії не була у фіналах Євро, а обидва свої півфінали 1968 та 1996 років вона програла.

Матч буде обслуговувати бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Данні Маккелі.

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Автор: Артем Будрін