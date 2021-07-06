Харрі Кейн та Рахім Стерлінг забили по 3 м'ячі на Євро-2020 / фото REUTERS
7 липня в Лондоні відбудеться другий півфінал Євро-2020. На "Вемблі" між командами Англії та Данії буде розіграна остання путівка у фінал чемпіонату Європи.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Данія.
Англія - Данія: де дивитися матч
У прямому ефірі дуель збірних Англії та Данії можна буде подивитися на телеканалі ТРК "Україна".
Також пряму трансляцію покажуть телеканали "Футбол 1", "Футбол 2" та сервіс "OLL TV!".
Стартовий свисток прозвучить о 22.00.
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Англія - Данія: перед матчем
- Збірна Англії вийшла в плей-оф Євро-2020 з першого місця в групі з Хорватією, Шотландією та Чехією. В 1/8 фіналу збірна "Трьох левів" перемогла Німеччину, а потім розгромила Україну у матчі чвертьфіналу. Англійці ще жодного разу не пропустили на цьому турнірі.
- Збірна Данії набрала 3 очки в групі з Бельгією, Росією та Фінляндією і вийшла до плей-оф з другого місця. В 1/8 фіналу скандинави розбили вщент Уельс, а у чвертьфіналі з мінімальним рахунком здолали чехів.
- Для англійців це буде вже п'ятий поєдинок на цьому турнірі, який вони зіграють на рідному "Вемблі".
- Збірні Англії та Данії зустрілися між собою на офіційному рівні 21 раз. 12 разів перемогу святкувала Англія, 5 разів була нічия і ще 4 рази тріумфувала Данія. Остання зустріч цих суперників була в жовтні 2020 року і проходила вона теж на "Вемблі" в рамках Ліги націй. Тоді Данія змогла перемогти з рахунком 1:0.
- Збірна Данії вперше з 1992 року пробилася до півфіналу чемпіонату Європи. Саме на тому турнірі, що був 29 років назад, Данія стала чемпіоном Європи. Англія ніколи в історії не була у фіналах Євро, а обидва свої півфінали 1968 та 1996 років вона програла.
- Матч буде обслуговувати бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Данні Маккелі.
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