7 липня збірні Англії та Данії будуть визначати між собою фіналіста Євро-2020. Команди проведуть протистояння на "Вемблі" у Лондоні.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Англія - Данія.
Букмекери з відчутною перевагою записали у фаворити збірну Англії, котра на попередньому етапі скривдила українських футболістів.
Так, на перемогу англійців в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,76. Нічийний результат оцінюється коефіцієнтом 3,68, а на звитягу збірної Данії пропонується коефіцієнт 5,50.
На те, що Данія сенсаційно проб'ється до фіналу елітних змагань, дається коефіцієнт 3,25, а на прохід англійської збірної - 1,33.
Англія - Данія: перед матчем
- Збірна Англії вийшла в плей-оф Євро-2020 з першого місця в групі з Хорватією, Шотландією та Чехією. В 1/8 фіналу збірна "Трьох левів" перемогла Німеччину, а потім розгромила Україну у матчі чвертьфіналу. Англійці ще жодного разу не пропустили на цьому турнірі.
- Збірна Данії набрала 3 очки в групі з Бельгією, Росією та Фінляндією і вийшла до плей-оф з другого місця. В 1/8 фіналу скандинави розбили вщент Уельс, а у чвертьфіналі з мінімальним рахунком здолали чехів.
- Для англійців це буде вже п'ятий поєдинок на цьому турнірі, який вони зіграють на рідному "Вемблі".
- Збірні Англії та Данії зустрілися між собою на офіційному рівні 21 раз. 12 разів перемогу святкувала Англія, 5 разів була нічия і ще 4 рази тріумфувала Данія. Остання зустріч цих суперників була в жовтні 2020 року і проходила вона теж на "Вемблі" в рамках Ліги націй. Тоді Данія змогла перемогти з рахунком 1:0.
- Збірна Данії вперше з 1992 року пробилася до півфіналу чемпіонату Європи. Саме на тому турнірі, що був 29 років назад, Данія стала чемпіоном Європи. Англія ніколи в історії не була у фіналах Євро, а обидва свої півфінали 1968 та 1996 років вона програла.
- Матч буде обслуговувати бригада арбітрів з Нідерландів на чолі з Данні Маккелі.
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