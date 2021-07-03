Данці дійшли до півфіналу чемпіонату Європи.

Збірна Данії стала третім півфіналістом Євро-2020. У матчі 1/4 фіналу данці в Баку обіграли збірну Чехії.

Данія вийшла вперед вже на 5-й хвилині матчу, скориставшись своїм першим стандартом - Томас Ділейні забив головою після подачі від кута поля.

Перед перервою данці, які упустили ще кілька моментів, подвоїли свою перевагу - Каспер Дольберг замкнув простріл Йоакіма Мехле.

Чехи активно почали другий тайм - двічі потривожили Каспера Шмейхеля, а потім і забили. Патрік Шик пробив воротаря ударом з центру штрафного майданчика в дотик.

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Але домогтися більшого Чехії не вдалося - данці втримали перевагу в рахунку.

Чехія - Данія - 1:2

Голи: Шик, 49 - Ділейні, 5, Дольберг, 42

Чехія: Вацлік, Цоуфал, Челюстка (Брабец, 65), Калас, Борил, Голеш (Янкто, 46), Соучек, Масопуст (Крменчик, 46), Барак, Шевчик (Даріда, 80), Шик (Видра, 79)

Данія: Шмейхель, Крістенсен (Андерсен, 81), К'єр, Вестергор, Стрігер Ларсен (Васс, 70), Хойбьерг, Ділейні (Йенсен, 81), Мехле, Брейтвейт, Дольберг (Поульсен, 59), Дамсгор (Нергор, 60)

Попередження: Крменчик, Калас

Відеоогляд матчу від телеканалів "Футбол 1,2,3".

Відео голів

Чехія - Данія: підсумки матчу

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Томас Ділейні (оцінка - 8,6).

У півфіналі Данія зустрінеться з переможцем пари Україна - Англія.

Данія вийшла до півфіналу чемпіонату Європи вперше з 1992 року.

У складі збірної Данії на Євро-2020 забивали сім різних гравців - це більше, ніж у будь-якої іншої команди.

Патрік Шик забив п'ятий гол на Євро-2020 і наздогнав Кріштіану Роналду в гонці найкращих бомбардирів турніру.

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Автор: Антон Дудар