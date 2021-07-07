Збірна Італії стала першим фіналістом чемпіонату Європи з футболу. На "Уемблі" італійці по пенальті обіграли збірну Іспанії.
Перший тайм вийшов досить рівним. Іспанія більше володіла м'ячем, а Італія розраховувала на контргру. Обидві команди мали шанси вийти вперед, але не реалізували їх.
У Іспанії момент був у Дані Ольмо, але він не зумів переграти Джанлуїджі Доннарумму ударом з центру штрафного майданчика. У італійців ні Чіро Іммобіле, ні Ніколо Барелла так і не знайшли можливості для удару по воротах після помилкового виходу Унаї Сімона. А наприкінці тайму Емерсон Палмієрі з гострого кута пробив у каркас воріт.
Після перерви іспанці відзначилися небезпечним ударом Серхіо Бускетса, після якого м'яч пролетів над поперечиною. А рахунок відкрила Італія - Федеріко К'єза підхопив м'яч другим темпом і завдав обвідного удару в дальній кут.
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Слідом команди обмінялися моментами Мікеля Оярсабаля і Доменіко Берарді, але ні той, ні інший не забили. А відігратися Іспанії вдалося на 80-й хвилині - Альваро Мората віддав на Ольмо, отримав зворотну передачу і пробив у нижній кут воріт.
У підсумку гра перейшла в овертайм (вже третій для Іспанії на цьому турнірі). У додатковий час іспанці були гострішими, але рахунок не змінився.
У серії пенальті іспанці не забили двічі, тоді як Італія не реалізувала тільки перший удар. У п'ятому ударі Жоржиньо поставив крапку в серії і вивів італійську збірну у фінал.
Італія - Іспанія - 1:1 (4:2 по пенальті)
Голи: К'єза, 60 - Мората, 80
Серія пенальті: Локателлі - 0:0 (воротар), Дані Ольмо - 0:0 (вище воріт), Белотті - 1:0, Морено - 1:1, Бонуччі - 2:1, Тьяго Алькантара - 2:2, Бернардескі - 3:2, Мората - 3:2 (воротар), Жоржиньо - 4:2
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Толой, 74), Верратті (Пессіна, 74), Жоржиньо, Барелла (Локателлі, 85), Інсіньє (Белотті, 85), К'єза (Бернардескі, 107), Іммобіле (Берарді, 62)
Іспанія: Сімон, Аспілікуета (Льоренте, 85), Гарсія (Пау Торрес, 109), Ляпорт, Альба, Бускетс (Тьяго Алькантара, 106), Коке (Родрі, 70), Педрі, Дані Ольмо, Оярсабаль (Морено, 70), Ферран Торрес (Мората, 62)
Попередження: Толой, Бонуччі - Бускетс
Відеоогляд матчу
Відео голів
Серія пенальті
Італія - Іспанія: підсумки матчу
- Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Леонардо Бонуччі (оцінка - 7,7).
- У фіналі Італія зіграє з переможцем пари Англія - Данія, який стане відомий 7 липня.
- Збірна Італії зіграє у фіналі великих турнірів вперше з Євро-2012.
- Італія в десятий раз в історії вийшла в фінал великих турнірів (ЧС і Євро). Серед європейських збірних більше фіналів тільки у Німеччині (14).
- Жорді Альба провів 16-й матч за збірну Іспанії на чемпіонатах Європи. Це повторення рекорду збірної, який також належить Андресу Іньєсті і Сеску Фабрегасу.
- Водночас Леонардо Бонуччі провів 17-й матч на Євро і повторив рекорд збірної Італії, який раніше встановив Джанлуїджі Буффон.
- Альваро Мората став рекордсменом збірної Іспанії за кількістю голів на чемпіонатах Європи (6), обійшовши Фернандо Торреса (5).
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